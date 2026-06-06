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    Quién es Abel “N”, el mexicano extraditado a Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico

    La FGR no precisó la pena que el mexicano podría enfrentar en Estados Unidos. Tampoco entregó antecedentes sobre eventuales vínculos con alguna organización criminal.

    Por 
    Javiera Ortiz

    La Fiscalía General de la República (FGR) de México entregó el pasado viernes en extradición a Estados Unidos a Abel ‘N’, un mexicano condenado por una corte federal de Oregon por los delitos de asociación delictuosa y narcotráfico.

    De acuerdo con la información entregada por la FGR, el procedimiento se concretó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde agentes estadounidenses recibieron al imputado para trasladarlo a territorio norteamericano para llevar a cabo la lectura de su sentencia a casi cuatro años de darse a la fuga.

    La extradición se enmarca en un contexto de cooperación judicial entre México y Estados Unidos contra delitos vinculados al narcotráfico y redes transnacionales, en el que las autoridades de ambos países recurren a solicitudes formales de entrega cuando una persona reclamada se encuentra fuera del territorio donde es procesada.

    ¿Quién es Abel “N”?

    El caso tiene su origen en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Oregon. Según los antecedentes informados por las autoridades mexicanas, Abel “N” ya había comparecido ante ese tribunal y, en julio de 2022, se declaró culpable de los cargos que se le imputaban.

    Tras esa audiencia, quedó en libertad a la espera de una fecha posterior en la que debía presentarse para escuchar su sentencia. Sin embargo, el hombre no acudió a la audiencia fijada por la justicia estadounidense, lo que activó el procedimiento para lograr su ubicación y posterior entrega.

    A solicitud del gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía mexicana gestionó una orden de detención con fines de extradición ante un juez federal en Ciudad de México. La petición fue concedida por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente.

    La detención de Abel “N” se concretó en febrero pasado en Tijuana, Baja California, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Desde ese momento, el caso avanzó por las etapas formales del proceso de extradición hasta que el gobierno mexicano autorizó su entrega.

    La FGR no precisó la pena que el mexicano podría enfrentar en Estados Unidos. Tampoco entregó antecedentes sobre eventuales vínculos con alguna organización criminal.

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