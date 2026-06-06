Tras intercepción de EE.UU. a drones y radares iraníes: Teherán ataca bases militares en Baréin y Kuwait
El ejército de Kuwait informó la detección de siete misiles balísticos en su espacio aéreo, que no generaron víctimas humanas.
Con misiles balísticos y drones, Irán atacó bases militares de Estados Unidos en Baréin y Kuwait. La ofensiva se produjo luego de una intercepción norteamericana a aeronaves no tripuladas iraníes.
En concreto, la embestida de Teherán ocurrió tras una arremetida de EE.UU. a cuatro drones iraníes que se dirigían al estrecho de Ormuz, además de un bombardeo a dos estaciones de radares de vigilancia en la isla de Qeshm y Goruk.
El operativo, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), se realizó luego de determinar que estos representaban una “amenaza inmediata” para el tráfico marítimo militar y comercial que transcurre por esa vía marítima.
En este delicado cese al fuego, el cruce de ataques sobre el Golfo persistió. Así se vio reflejado con las sirenas que se activaron durante este sábado en Baréin y Kuwait. De acuerdo con la agencia de noticias de la República Islámica, IRNA, la Guardia Revolucionaria iraní apuntó a bases norteamericanas.
Desde las Fuerzas de Defensa de Baréin afirmaron que “Irán continúa su sistemática aproximación hostil mediante sus pecaminosos ataques con misiles y drones, apuntando a civiles en Baréin”.
El ejército de Kuwait, por su parte, confirmó la detección e intercepción de siete misiles balísticos hostiles dentro del espacio aéreo kuwaití, con la caída de algunos fragmentos sobre varias zonas residenciales. Así, recalcaron que el ataque no generó víctimas, pero sí daños materiales.
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