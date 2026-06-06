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    Tras intercepción de EE.UU. a drones y radares iraníes: Teherán ataca bases militares en Baréin y Kuwait

    El ejército de Kuwait informó la detección de siete misiles balísticos en su espacio aéreo, que no generaron víctimas humanas.

    Por 
    Sofía Álvarez
    This handout natural-colour image acquired with MODIS on NASA�s Terra satellite taken on February 5, 2025 shows the Gulf of Oman and the Makran region (C) in southern Iran and southwestern Pakistan, and the Strait of Hormuz (L) and the northern coast of Oman (bottom). Iran is considering relocating its capital from congested and smoggy Tehran to the coastal region along the Gulf, an ambitious plan to tackle the city's urban challenges and boost the country's sanctions-hit economy. Moving the capital has been a recurring discussion since the 1979 Islamic Revolution, but the proposals were repeatedly shelved due to financial and logistical hurdles. (Photo by NASA Earth Observatory / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA)" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS -

    Con misiles balísticos y drones, Irán atacó bases militares de Estados Unidos en Baréin y Kuwait. La ofensiva se produjo luego de una intercepción norteamericana a aeronaves no tripuladas iraníes.

    En concreto, la embestida de Teherán ocurrió tras una arremetida de EE.UU. a cuatro drones iraníes que se dirigían al estrecho de Ormuz, además de un bombardeo a dos estaciones de radares de vigilancia en la isla de Qeshm y Goruk.

    El operativo, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), se realizó luego de determinar que estos representaban una “amenaza inmediata” para el tráfico marítimo militar y comercial que transcurre por esa vía marítima.

    En este delicado cese al fuego, el cruce de ataques sobre el Golfo persistió. Así se vio reflejado con las sirenas que se activaron durante este sábado en Baréin y Kuwait. De acuerdo con la agencia de noticias de la República Islámica, IRNA, la Guardia Revolucionaria iraní apuntó a bases norteamericanas.

    Desde las Fuerzas de Defensa de Baréin afirmaron que “Irán continúa su sistemática aproximación hostil mediante sus pecaminosos ataques con misiles y drones, apuntando a civiles en Baréin”.

    El ejército de Kuwait, por su parte, confirmó la detección e intercepción de siete misiles balísticos hostiles dentro del espacio aéreo kuwaití, con la caída de algunos fragmentos sobre varias zonas residenciales. Así, recalcaron que el ataque no generó víctimas, pero sí daños materiales.

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