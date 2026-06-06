EE.UU. destruye cuatro drones iraníes que se dirigían al estrecho de Ormuz y bombardea dos estaciones de radares

El Ejército de Estados Unidos informó este viernes que derribó cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz y que además atacó estaciones de radares de vigilancia en la isla de Qeshm y Goruk, en la costa sur de Irán, en una nueva escalada de tensión en la región.

Según detalló el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la interceptación de las aeronaves no tripuladas se ejecutó tras determinar que representaban una “amenaza inmediata” para el tráfico marítimo comercial y militar que opera en el estratégico paso marítimo.

“Hace unos momentos, las fuerzas del CENTCOM derribaron cuatro drones de ataque de un solo sentido iraníes que fueron lanzados hacia el Estrecho de Ormuz. Los drones de ataque representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional”, explicó el organismo militar en redes sociales.

Tras esto, añadió en su publicación en X que “posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron sitios de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm para defenderse contra más ataques” .

Moments ago, CENTCOM forces shot down four Iranian one-way attack drones that were launched toward the Strait of Hormuz. The attack drones posed an immediate threat to regional maritime traffic. U.S. forces subsequently struck Iranian coastal surveillance radar sites in Goruk and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

El CENTCOM enfatizó que sus efectivos en la región permanecen en estado de máxima alerta y plenamente preparados para responder a cualquier agresión “injustificada” por parte de Teherán “en defensa” de la seguridad marítima internacional.

“Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes y preparadas para responder a la agresión iraní injustificada en defensa propia” , concluyó el Comando.

Estas acciones se producen en un momento de gran tensión en la zona, coincidiendo con las complejas negociaciones que Washington y Teherán mantienen en busca de un posible acuerdo de paz, por lo que dificultan aún más el diálogo entre ambas naciones.