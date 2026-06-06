Al menos un muerto y un herido tras recientes ataques de drones ucranianos en Rusia

Al menos un civil murió y otro resultó herido este viernes tras una serie de ataques con drones por parte de Ucrania en la región de Bélgorod, en el suroeste de Rusia, y en la frontera ucraniana, según confirmaron los servicios de emergencias locales.

El incidente más grave se ha registró en la ciudad rusa de Shebekino, donde un dron impactó de forma directa contra un automóvil que circulaba por la carretera, provocando la muerte instantánea de su conductor “debido a la gravedad de las heridas sufridas”.

En el pueblo de Otradnoye, situado en el distrito de Bélgorod, otro hombre tuvo que recibir asistencia médica de urgencia tras sufrir múltiples lesiones en la espalda por metralla, luego de la detonación de una nave no tripulada.

Las autoridades locales pidieron a la población de los municipios fronterizos que extremen las precauciones ante la persistente incursión de drones en el espacio aéreo de la provincia.

De esta manera, Ucrania respondió ante los últimos ataques perpetrados por Rusia en los que seis personas murieron en las provincias de Kiev y Dnipropetrovsk, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 tras la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Por su parte, el jefe de la Administración Militar de Kiev, Mikola Kalashnik, detalló en redes sociales que al menos cuatro personas fallecieron a causa de una ofensiva rusa con drones contra una “fábrica alimentaria”, dedicada a la producción de comida para bebés en la localidad de Brovari.