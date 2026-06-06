SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Colombia envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

    El gobierno de Gustavo Petro informó que un buque de la Armada Nacional zarpó desde Cartagena de Indias con un cargamento de suministros básicos, como alimentos, medicamentos y artículos para el hogar.

    Por 
    Lya Rosen
    El buque ARC Caribe tras zarpar desde el puerto colombiano de Cartagena de Indias hacia Cuba. Imagen @APCColombia en X.

    El Gobierno de Colombia envió este viernes a Cuba un buque con alrededor de 100 toneladas de ayuda humanitaria, para mitigar los efectos provocados en la isla por el paso del huracán Melissa y la crisis energética y económica, profundizada por el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

    La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia) informó en un comunicado que el buque ARC Caribe de la Armada Nacional partió desde el puerto de Cartagena de Indias con un cargamento de suministros básicos que incluye alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, artículos para el hogar y paneles solares, como consignó EFE.

    “Este envío representa una nueva muestra del compromiso de Colombia con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria entre países hermanos, fortaleciendo los lazos de solidaridad regional y contribuyendo a la atención de comunidades que continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad”, señaló el texto de APC Colombia citado por medios estatales cubanos.

    El buque ARC Caribe en el puerto colombiano de Cartagena de Indias. Imagen @APCColombia en X.

    Por su parte, la directora general del organismo colombiano, Alexandra Palencia, dijo que el envío representa “una expresión de la solidaridad que une a nuestros pueblos” ya que “ante las dificultades, la respuesta debe ser la cooperación y el apoyo mutuo”.

    De acuerdo con la prensa cubana, la ayuda del gobierno de Gustavo Petro se complementa con más de siete toneladas aportadas por el Movimiento Colombiano de Solidaridad, la Asociación de Cubanos Residentes y de otras organizaciones de la sociedad civil.

    En abril pasado las autoridades colombianas ya habían enviado a La Habana un cargamento con medicamentos, insumos médicos y alimentos para ayudar a paliar el desabastecimiento causado por la severa crisis que padece la isla, como recordó EFE.

    A esto se suman las 240 toneladas de ayuda que la Administración Petro mandó en noviembre de 2025, tras los daños provocados por el huracán Melissa en la región oriental cubana.

    Más sobre:ColombiaCubaAyuda humanitariaAPC ColombiaBuqueArmada NacionalSuministros básicosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Países miembros del Escudo de las Américas respaldan a Rodrigo Paz y denuncian intentos de desestabilización en Bolivia

    Contraloría oficia al SII por resolución que permite pago de IVA a sitios de apuestas irregulares

    Tiroteo en iglesia de Rancagua deja una persona herida: sería el hijo de una mujer recientemente asesinada

    EE.UU. destruye cuatro drones iraníes que se dirigían al estrecho de Ormuz y bombardea dos estaciones de radares

    En reunión con el Presidente Kast: Evópoli propone reducir a 16 el número de ministerios

    Presidente de Bolivia no descarta hacer uso del estado de excepción en medio de los bloqueos y protestas

    Lo más leído

    1.
    Países miembros del Escudo de las Américas respaldan a Rodrigo Paz y denuncian intentos de desestabilización en Bolivia

    Países miembros del Escudo de las Américas respaldan a Rodrigo Paz y denuncian intentos de desestabilización en Bolivia

    2.
    EE.UU. destruye cuatro drones iraníes que se dirigían al estrecho de Ormuz y bombardea dos estaciones de radares

    EE.UU. destruye cuatro drones iraníes que se dirigían al estrecho de Ormuz y bombardea dos estaciones de radares

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Contraloría oficia al SII por resolución que permite pago de IVA a sitios de apuestas irregulares
    Chile

    Contraloría oficia al SII por resolución que permite pago de IVA a sitios de apuestas irregulares

    Tiroteo en iglesia de Rancagua deja una persona herida: sería el hijo de una mujer recientemente asesinada

    En reunión con el Presidente Kast: Evópoli propone reducir a 16 el número de ministerios

    Parque Arauco concluye aumento de capital y recauda cerca de US$ 300 millones
    Negocios

    Parque Arauco concluye aumento de capital y recauda cerca de US$ 300 millones

    CCU ahora es dueña del 100% de Aguas CCU Nestlé Chile tras comprar participación a su socia Nestlé

    CPC e Inacap lanzan proyecto para potenciar el desarrollo de las regiones

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo
    Tendencias

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Fernando Díaz sentencia por televisión el futuro de Nelson Sepúlveda en Concepción: “Está claro lo que va a pasar”
    El Deportivo

    Fernando Díaz sentencia por televisión el futuro de Nelson Sepúlveda en Concepción: “Está claro lo que va a pasar”

    Colo Colo, eliminado: Coquimbo Unido hace los deberes en Concepción y es semifinalista de la Copa de la Liga

    Ecuador se adueña de la fiesta en Ñuñoa: los yerros de Endler sepultan las opciones mundialistas de la Roja femenina

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor
    Tecnología

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”
    Cultura y entretención

    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”

    Zúmbale Primo celebra 10 años de trayectoria en el Gran Arena Monticello

    Akriila anuncia firma con Atlantic Records y estrena su single “suave” junto a Jane Remover

    Países miembros del Escudo de las Américas respaldan a Rodrigo Paz y denuncian intentos de desestabilización en Bolivia
    Mundo

    Países miembros del Escudo de las Américas respaldan a Rodrigo Paz y denuncian intentos de desestabilización en Bolivia

    Colombia envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

    EE.UU. destruye cuatro drones iraníes que se dirigían al estrecho de Ormuz y bombardea dos estaciones de radares

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia