Colombia envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

El buque ARC Caribe tras zarpar desde el puerto colombiano de Cartagena de Indias hacia Cuba. Imagen @APCColombia en X.

El Gobierno de Colombia envió este viernes a Cuba un buque con alrededor de 100 toneladas de ayuda humanitaria, para mitigar los efectos provocados en la isla por el paso del huracán Melissa y la crisis energética y económica, profundizada por el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia) informó en un comunicado que el buque ARC Caribe de la Armada Nacional partió desde el puerto de Cartagena de Indias con un cargamento de suministros básicos que incluye alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, artículos para el hogar y paneles solares, como consignó EFE.

“Este envío representa una nueva muestra del compromiso de Colombia con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria entre países hermanos, fortaleciendo los lazos de solidaridad regional y contribuyendo a la atención de comunidades que continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad”, señaló el texto de APC Colombia citado por medios estatales cubanos.

El buque ARC Caribe en el puerto colombiano de Cartagena de Indias. Imagen @APCColombia en X.

Por su parte, la directora general del organismo colombiano, Alexandra Palencia, dijo que el envío representa “una expresión de la solidaridad que une a nuestros pueblos” ya que “ante las dificultades, la respuesta debe ser la cooperación y el apoyo mutuo” .

De acuerdo con la prensa cubana, la ayuda del gobierno de Gustavo Petro se complementa con más de siete toneladas aportadas por el Movimiento Colombiano de Solidaridad, la Asociación de Cubanos Residentes y de otras organizaciones de la sociedad civil.

En abril pasado las autoridades colombianas ya habían enviado a La Habana un cargamento con medicamentos, insumos médicos y alimentos para ayudar a paliar el desabastecimiento causado por la severa crisis que padece la isla, como recordó EFE.

A esto se suman las 240 toneladas de ayuda que la Administración Petro mandó en noviembre de 2025, tras los daños provocados por el huracán Melissa en la región oriental cubana.