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    El Senado de Estados Unidos garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump

    Las cuestionadas agencias antimigración del país recibirán una inyección presupuestaria de 60.000 millones de euros.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consiguió este viernes la victoria legislativa más grande de su segundo mandato con la aprobación en el Senado, tras semanas de discusiones, del macropaquete de financiación de 70.000 millones de dólares (unos 60.000 millones de euros) que recibirán sus cuestionadas agencias antimigración, comenzando por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

    La medida ha sido aprobada con los votos a favor de 52 senadores (solo la senadora Lisa Murkowski se ha manifestado en contra dentro de la bancada republicana) por 47 en contra y, además, tampoco incluye un anexo que los demócratas y parte de los republicanos querían incluir dentro del texto final contra el llamado “Fondo contra la Instrumentalización”, un sistema de compensaciones para quienes, según Trump, han sido perseguidos por pasadas administraciones demócratas y que ha sido descrito por sus críticos, demócratas y republicanos por igual, directamente como una estafa.

    Finalmente, y dado que el procedimiento para establecer este fondo ha sido suspendido por un tribunal y la Casa Blanca no parece tener intención de disputar esta decisión para calmar las aguas, el Senado ha terminado eludiendo este punto en su aprobación final de un texto que solo necesita ya de la ratificación segura de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso de Estados Unidos.

    Con todo, destacados senadores republicanos, como Thom Tillis, han expresado su descontento con la división reinante en el partido a la hora de abordar el criticado fondo. “Si el Fiscal General dice que este fondo ya no va a seguir adelante, no veo por qué no podíamos terminar de codificarlo”, explicó Tillis en declaraciones a los medios estadounidenses, “porque nos va a perseguir a todos y cada uno de nosotros hasta el día de las elecciones”.

    Financiación hasta fin de mandato

    En cualquier caso, Trump ha ganado. Con la aprobación de esta partida, el ICE y la Patrulla Fronteriza tienen garantizados sus fondos durante los próximos tres años, independientemente de cualquier crisis futura que paralice la financiación del gobierno.

    Además, acaba con el bloqueo impuesto por los demócratas, quienes exigieron cambios drásticos en las políticas de actuación de estas agencias federales, cuyos agentes han estado implicados en la muerte a tiros de dos estadounidenses en Minnesota a principios de enero, y han sido objeto de acusaciones de un espectro de abusos contra los Derechos Humanos.

    A la espera de la reacción de Trump, el líder del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha criticado la aprobación de un proyecto de ley “podrido” que deja “dolorosamente claras” las prioridades del Partido Republicano: “Más dinero para Trump, más poder para Trump, y para las familias trabajadoras, nada”.

    Más sobre:ICEEstados UnidosDonald Trump

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