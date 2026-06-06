Irán niega que esté usando al Líbano como “moneda de cambio” en las negociaciones con Estados Unidos
La declaración se da en medio de un alto el fuego condicionado a la salida de Hezbolá del Líbano, país que ha sido blanco de ataques israelíes durante la expansión regional del conflicto.
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí negó las acusaciones del presidente libanés, Joseph Aoun, quien afirmó que el gobierno iraní usa al Líbano como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos.
“Si el Líbano fuera una moneda de cambio para Irán, ya habríamos llegado a un acuerdo hace mucho tiempo”, escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores.
El conflicto comenzó el 28 de febrero, tras una serie de ataques aéreos coordinados y sorpresivos contra Irán, que impactaron instalaciones militares y gubernamentales y terminaron con el asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.
La ofensiva fue el clímax de una escalada de tensiones marcada por la ruptura de las negociaciones diplomáticas sobre el programa nuclear iraní. Tras el ataque, el conflicto se expandió rápidamente por Oriente Medio, con el bloqueo del estrecho de Ormuz, que paralizó rutas navales y provocó una crisis energética global. El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril.
El Líbano ha sido objeto de ataques israelíes, mientras Irán ha vinculado un eventual acuerdo de paz con Estados Unidos al cese de las hostilidades en territorio libanés, donde mantiene una fuerte influencia por su cercanía con Hezbolá.
El miércoles se pactó un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y a la retirada de Hezbolá del Líbano. El grupo, aliado de Irán, rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.
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