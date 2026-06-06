Con un compañero de Paulo Díaz como posible reemplazante: la dura baja en Argentina a solo días del inicio del Mundial

La Selección Argentina vive una sensible baja a solo días de su debut mundialista. La Albiceleste, que se estrenará el 16 de junio ante Argelia, dio a conocer que el defensor Leonardo Balerdi sufrió un desgarro y se baja de la lista de 26 convocados para el certamen planetario.

En los entrenamientos de cara al amistoso con Honduras, el zaguero que milita en Olympique de Marsella se vio aquejado por una dolencia muscular en el sóleo de la pierna derecha, situación que lo descartó automáticamente de la nómina que jugará la Copa del Mundo.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

Ante la salida del defensor central, la última línea de los transandinos quedó mermada y con una vacante disponible. Por ello, el entrenador Lionel Scaloni se verá obligado a realizar un llamado de emergencia para incorporar a un futbolista más.

Entre los posibles reemplazantes que informa la prensa argentina, asoma un compañero de Paulo Díaz en River Plate. Se trata de Lucas Martínez Quarta, que tuvo un buen cierre de año bajo las órdenes del Chacho Coudet.

Otro de los nombres que está en el radar del seleccionador es el de Marcos Senesi, defensor del Bournemouth que está a solo un paso de fichar por Tottenham Hotspur. El surgido en San Lorenzo es la opción más lógica, sobre todo a la hora de evaluar el rendimiento en una liga de élite como la Premier League. Sin embargo, Scaloni no le ha dado la confiaza en los últimos ciclos, a diferencia de Martínez Quarta, por lo que su inclusión no está plenamente asegurada.

Por último, y ya con menos opciones dentro de la lista, surgen Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Kevin Mac Allister (US-Gilloise), Germán Pezzella (River Plate) y Zaid Romero (Getafe).