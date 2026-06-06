Mundial 2026: El último baile de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

La espera está terminando. Este jueves 11 de junio subirá el telón de la gran cita deportiva del año: la Copa del Mundo. Una fiesta tan masiva como conflictiva (por el contexto en la cual se desarrollará), en la que nuevamente Chile tendrá que conformarse con mirarla por televisión.

El de Norteamérica será el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos (40 más en comparación con Qatar 2022) y 1.248 jugadores. También será la Copa del Mundo fetiche de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, concretando su objetivo expansionista de esta competencia. Por primera vez tres países oficiarán de anfitriones y uno de ellos, en estricto rigor, está en guerra (el Estados Unidos de Donald Trump). Será, además, el evento donde Argentina tratará de defender la corona, algo que no sucede con el campeón vigente desde hace más de 60 años (Brasil 58 y 62).

Esta edición se marca desde diferentes aristas. Una dice relación con el cierre de un ciclo. Será la última Copa del Mundo para los dos futbolistas que han marcado una época. Es difícil encontrar otra disputa deportiva y competitiva como la de Lionel Messi con Cristiano Ronaldo, además con tantos años de vigencia en el concierto internacional. Si bien ambos están en las postrimerías de sus laureadas trayectorias, jugando en ligas emergentes y económicamente solventes (EE.UU. y Arabia Saudita, respectivamente), no es menos cierto que siguen marcando pauta y generando la atención mediática. Un Mundial sin la “Pulga” y el “Bicho” no sería igual.

Messi, con 38 años (el 24 de junio cumplirá 39), y CR7, con 41, se convertirán en los hombres récord de la Copa del Mundo. Porque disputarán por sexta vez el máximo torneo planetario, al igual que el mexicano Guillermo “Memo” Ochoa (eso sí, el golero no tuvo minutos en 2006 y 2010).

Otra asociación: el transandino y el luso cumplen 20 años desde la primera edición que disputaron (Alemania 2006). Los cracks acumulan alegrías y frustraciones, pero los dos comparten la sensación de no pasar desapercibidos en una cancha. Hay una diferencia radical entre uno y otro, eso sí: el argentino sabe cuánto pesa el trofeo del campeón.

Messi vivió su consagración en Qatar 2022. HANNAH MCKAY

La “Pulga” y CR7

En los cinco mundiales que lleva disputado, Lionel Messi ha jugado dos finales. En la primera se quedó con las ganas (Brasil 2014). Ese fue el inicio de una tripleta de finales perdidas por Argentina en tres años consecutivos, si se añaden las dos con Chile en la Copa América de 2015 y 2016. Pero el tiempo destrabó el bloqueo y el ex Barcelona pudo conseguir títulos con su selección. El clímax de esto fue en Qatar 2022, donde anotó siete goles en siete partidos.

Su historia en la máxima cita del orbe arrancó en Alemania 2006, cuando no era una pieza fija en la titularidad. Su primer tanto sucedió el 16 de junio de aquel año, ante un combinado que hoy no existe: Serbia y Montenegro (ambas naciones ahora son independientes). Se despidió en cuartos, cayendo ante el anfitrión en tanda de penales. Cuatro años más tarde, con Diego Maradona en la banca, fue el único Mundial de Messi sin convertir. Argentina llegó hasta cuartos en Sudáfrica 2010. Si en 2014 logró destacar al alero de Alejandro Sabella, en 2018 fue todo lo contrario con Jorge Sampaoli. Y lo que sucedió en Qatar ya está archiconocido.

Con 26 encuentros disputados, Messi ya es el jugador con más duelos en la historia del Mundial, cifra que claramente se incrementará en Norteamérica. Lleva 13 goles, a tres de alcanzar la marca de Miroslav Klose como el máximo artillero en copas del mundo. Para ese fin, su principal rival será Kylian Mbappé, que tiene 12.

Lionel Scaloni, el seleccionador argentino, aseguró que es Messi quien se ha ganado el derecho de elegir cuándo poner fin a su trayectoria con la Albiceleste, paso que ya dio Ángel Di María, pese a continuar vigente en Rosario Central. “Messi va a jugar hasta que él quiera, porque ya sabemos lo que es y no sorprende que juegue su sexto Mundial. ¿Cómo va a sorprender? Lo que sí sorprende es que haya ganado sólo cuatro títulos en la selección”, manifestó el técnico, en diálogo con el diario Olé.

“No ha cambiado mucho, él sigue siendo el mismo, sigue siendo competitivo. Va a jugar su sexto Mundial y tiene las mismas ganas. Y no creo que cambie, es el ejemplo que se quiere dar para un futbolista... No es lo que ganas, no es cómo juegas, sino cómo te tomas las cosas”, añadió el conductor de la “Scaloneta”.

Cristiano festeja un gol en Qatar 2022 con Messi de fondo. Darko Bandic

A Cristiano le ha costado más en esta cita. El mejor resultado que consiguió con Portugal fue el cuarto puesto en Alemania 2006 (cayó en semifinales con Francia y luego ante Alemania, en la definición por el bronce), su edición debut. En 2010 llegó hasta octavos, mientras que en 2014 se despidió en fase de grupos. Si de actuaciones personales se trata, solo en una de sus cinco ediciones jugadas marcó más de un gol. Fue en Rusia 2018, donde hizo cuatro en igual cantidad de juegos, llegando hasta octavos. En Qatar se fue en cuartos, siendo eliminado por Marruecos.

El astro del Al Nassr saudí suma ocho anotaciones en 22 partidos mundialistas.

En las postrimerías de su carrera, CR7 tiene (seguramente) su última oportunidad para optar al título que le falta. Su DT destaca la mentalidad del ex Real Madrid. “Yo creo que Cristiano Ronaldo no juega para ganar un título específico, a nivel colectivo o individual. Su secreto no es lo que come, es el hambre que tiene. Gane lo que gane, al día siguiente tiene el mismo hambre para mejorar. Yo creo que tener ese objetivo te permite la longevidad”, analizó Roberto Martínez.

Respecto a la vigencia del “Bicho”, es el cuarto jugador más veterano en acudir a una Copa Mundial. Tendrá 41 años y 126 días cuando empiece el torneo. Si tiene minutos, como presumiblemente sucederá, el emblema lusitano se convertirá en el cuarto jugador más longevo en jugar un Mundial, por detrás del camerunés Roger Milla (42), el colombiano Faryd Mondragón (43) y el egipcio Essam El-Hadary (45).

¿Cómo llegan los referentes a The Last Dance? Messi jugó 41 partidos en el último año con Inter Miami, obteniendo dos títulos. En el caso de Ronaldo, disputó 37 cotejos con Al Nassr, siendo campeón de la liga saudí.

Modric, Neuer, Neymar...

Pero Norteamérica 2026 no será exclusivamente la última función del argentino y el portugués. Otras figuras del fútbol cerrarán sus etapas mundialistas. Porque el paso del tiempo se hace inevitable.

Bien lo sabe Luka Modric. El notable mediocampista croata, de 40 años, va por su quinto Mundial. Es el motor del combinado balcánico, subcampeón en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022. En aquellas ediciones estuvo presente en todos los partidos.

Otro cuarentón es Manuel Neuer, quien se convirtió en una de las sorpresas de la nómina de Alemania. El consagrado portero del Bayern Múnich había renunciado a la selección tras la Eurocopa de 2024, sin embargo volvió para la Copa del Mundo, citado por Julian Nagelsmann, quien es dos años menor.

Al igual que Modric, el golero disputará su quinto Mundial. En Sudáfrica 2010 quedó tercero, mientras que en Brasil 2014 fue el 1 de la Alemania campeona en Maracaná. Para 2018 y 2022 fue uno de los rostros de los sonoros fracasos del cuadro germano, eliminado en primera fase dos veces seguidas. Su regreso desató un conflicto en la portería para el Mundial, desbancando a quien se perfilaba como titular (Oliver Baumann).

La presencia de Neymar estuvo en duda, pero Ancelotti lo lleva al Mundial. Manu Fernandez

Norteamérica 2026 será también el último baile de Messi y Cristiano. También para Neymar. Con 34 años, la convocatoria del astro del Santos desató algarabía en Brasil. Es sindicado como el último bastión del Jogo Bonito, quizás la esperanza para romper la sequía de éxitos que ha acompañado a la Canarinha. Pese a la trayectoria de Ney, las dudas pasan por sus constantes lesiones. Quedó descartado para el último amistoso del Scratch antes del Mundial (contra Egipto), para continuar con su fisioterapia por un problema en un gemelo. Pese a esto, Carlo Ancelotti lo ratificó en la lista final de 26. Será el cuarto Mundial para Neymar.

“Convocamos a Neymar porque confiamos en su recuperación. No hubo presión externa, la presión es por resultados en el Mundial. Dejamos fuera jugadores importantes, pero tomamos la decisión sin influencias”, argumentó Carletto a la hora de defender la citación del futbolista más caro de la historia, quien usará la camiseta número 10 en el Mundial. Iguala a Pelé como los únicos brasileños en usar este dorsal en cuatro copas del Mundo distintas.

Esa sensación de despedida mundialista también salpica hacia figuras como Kevin De Bruyne (34) y Thibaut Courtois (34) en Bélgica, los sobrevivientes de la “generación dorada” de los Diablos Rojos; Fernando Muslera (39), quien va por su quinta Copa del Mundo con Uruguay; Edin Dzeko (40), ad portas de disputar su segunda edición con Bosnia y Herzegovina; Nicolás Otamendi (38), quien jugará en River Plate tras disputar su cuarta Copa del Mundo con la Albiceleste, y James Rodríguez (34), el ícono colombiano que se erigió como un futbolista de selección, mas no de clubes.

El mítico arquero Manuel Neuer también vivirá su último Mundial. Marcelo Hernandez/Photosport

Las figuras emergentes

El Mundial 2026 que comenzará el próximo jueves, con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, trae consigo una curiosa brecha generacional. El dato indica que son más de 25 años los que separan al jugador más veterano del torneo (el arquero escocés Craig Gordon, con 43 años) con el más joven (el mexicano Gilberto Mora, con 17 años y fracción).

Revisando las nóminas oficiales entregadas por la FIFA, son siete los futbolistas que habrán cumplido 40 años cuando empiece el torneo. A su vez, son 22 los cuales tendrán menos de 20 años.

No solo promete ser el último baile de los consagrados, sino que también la oportunidad de brillar para talentos jóvenes que ya están inmersos en la élite. El ejemplo más evidente de esto es Lamine Yamal, quien el próximo 13 de julio (seis días antes de la final en Nueva Jersey) cumplirá los 19. El mediático atacante del Barcelona es la figura de España, uno de los candidatos a la corona. Consagrado en la Euro 2024, ahora tendrá la ocasión de disputar su primera Copa del Mundo.

Otros noveles (o no tanto) pueden llamar la atención. El francés Désiré Doué (21) llega a Estados Unidos, México y Canadá como campeón de Europa con el PSG. Mientras que Argentina espera por contar con Nicolás Paz (21), de gran temporada en el Como de Italia, clasificando a la próxima Champions. El brasileño Endrick (19) se metió en la lista de Ancelotti tras su positiva cesión en el Olympique de Lyon. El alemán Lennart Karl (18), del Bayern Múnich, es el nuevo talento del fútbol teutón. Y el zaguero español Pau Cubarsí (19) se consolidó en el Barcelona y aspira a ser titular con la Roja Europa en el Mundial.

La espera está llegando a su final. La vigésima tercera edición de la Copa del Mundo será una realidad en menos de una semana. Será el último baile de dos leyendas. ¿Repetirá Messi? ¿Cristiano tendrá la primera?