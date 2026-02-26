SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Cambios en el Mundial, una tirante relación con Chile y polémicas: los 10 años de Gianni Infantino al mando de la FIFA

    El directivo suizo-italiano cumple una década en la cabeza del fútbol. Su gestión comenzó justo después del FIFA Gate y ha estado marcada por la reestructuración del calendario internacional de competencias.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Cambios en el Mundial, una tirante relación con Chile y polémicas: los 10 años de Gianni Infantino al mando de la FIFA. RAMON MONROY/PHOTOSPORT

    El 26 de febrero de 2016, la FIFA eligió a su noveno presidente en un contexto marcado por procesos judiciales y una crisis de legitimidad. La caída de Joseph Blatter y la inhabilitación de Michel Platini en medio del FIFA Gate dejaron un escenario de transición que derivó en el triunfo de Gianni Infantino, entonces secretario general de la UEFA.

    El suizo-italiano asumió con un mandato explícito de reorganización interna tras las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que involucraron a exdirigentes del organismo.

    Diez años después, la gestión ha estado marcada reformas estructurales, expansión de competiciones y crecimiento de ingresos, pero con una agenda llena de controversias en materia de gobernanza, política y determinaciones deportivas.

    Infantino junto a Donald Trump.

    El nuevo mapa

    El principal cambio del período es la ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones. El nuevo formaro se estrena este año en Estados Unidos, México y Canadá. Esto modifica el número de partidos, la distribución de cupos por confederación y el impacto económico de la competencia.

    En paralelo, se amplió el Mundial femenino a 32 selecciones en 2023, con una nueva expansión proyectada a 48 equipos desde 2031. En el plano de equipos, la FIFA impulsó un Mundial de Clubes con 32 participantes, que tuvo su primera versión en 2025, en Estados Unidos. Estas reformas alteraron el calendario internacional y abrieron el debate sobre la carga de partidos para los jugadores, un punto de fricción permanente con ligas y sindicatos de futbolistas.

    Durante la década de Infantino se consolidó el uso del VAR en competiciones FIFA y se implementó el fuera de juego semiautomático en torneos mayores. El videoarbitraje debutó a nivel de selecciones en la Copa Confederaciones 2017.

    Su relación con Chile

    Con Chile, Infantino ha tenido una relación de tira y afloja. Todos los presidentes de la ANFP este período (Arturo Salah, Sebastián Moreno y Pablo Milad) han tenido una buena relación con el directivo europeo. Sin embargo, en 2023 quedó instalada la polémica por la exclusión del país de la organización del Mundial 2030. La Conmebol apuntó a la FIFA como culpable de la situación.

    “Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en ese momento.

    Semanas más tarde, la FIFA le adjudicó al país la sede del Mundial Sub 20 de 2025. Durante la realización del certamen juvenil, Infantino viajó a presenciar la final. “Este Mundial ha sobrepasado todas las expectativas que teníamos. Todas las selecciones que participaron felicitaron a Chile por la recepción y la hospitalidad. Chile es un país que le gusta dar la bienvenida a la gente del fútbol”, señaló en su paso por Santiago.

    Infantino en su paso por Chile. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Las polémicas sedes

    El Mundial de Qatar 2022 marcó uno de los ejes más discutidos de la década. La FIFA sostuvo la sede asignada en el ciclo anterior a la llegada de Infantino, en un contexto de cuestionamientos por condiciones laborales y marcos regulatorios en el país anfitrión. Posteriormente, la designación de Arabia Saudita como sede del Mundial 2034 reactivó debates similares sobre criterios de evaluación en materia de derechos humanos.

    En el plano institucional, la FIFA ha sido cuestionada por su postura frente a conflictos armados y tensiones diplomáticas, incluyendo discusiones sobre la continuidad o eventual retorno de selecciones suspendidas por razones políticas.

    La participación del presidente del organismo en foros políticos internacionales reforzó la visibilidad de la FIFA como actor con incidencia más allá del ámbito deportivo. Durante el último año ha sido pública la amistad de Infantino con Donald Trump. Sin ir más lejos, el organismo creó el Premio FIFA de la Paz y el presidente de Estados Unidos fue el primer galardonado. Una decisión controversial que puso el foco en el vínculo entre ambos actores.

    Infantino fue reelecto en 2019 y 2023, en ambos casos sin oposición. De acuerdo con los estatutos, el período inicial que completó tras la abrupta salida de Blatter no cuenta dentro del límite de 12 años, lo que le permite optar a un nuevo período.

