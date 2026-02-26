SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    “El sueño continental se acabó”: prensa brasileña fustiga a Bahia tras eliminación en la Libertadores ante O’Higgins

    El equipo de Salvador ganó 2-1, pero cayó en los penales frente a los rancagüinos. El más criticado fue Everton Ribeiro, quien falló el último lanzamiento: “arruinó la noche”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La prensa brasileña fustigó a Bahia tras caer en penales ante O'Higgins. FOTO: X @OHigginsoficial.

    Esporte Clube Bahia recibió una eliminación impensada, pero más que nada dolorosa. La escuadra brasileña venció 2-1 en el Arena Fonte Nova para igualar la serie ante O’Higgins de Rancagua.

    Sin embargo, el equipo chileno fue más eficiente en los penales con dos tapados por Omar Carabalí, suficiente para dejar al millonario equipo eliminado en la segunda fase preliminar de la Copa Libertadores.

    Un plantel hecho para dar pelea en instancias superiores del mismo torneo, el mismo que nunca pudo dominar la llave ante los rancagüinos, quienes supieron manejar tanto el partido de ida como el de vuelta.

    Por esa razón, los exigentes medios locales fustigaron a los dirigidos del exarquero Rogerio Ceni, después de la temprana salida del club que ahora el poderoso City Group.

    “Se vino la noche para Bahía en 2026. La afición respondió al mensaje y acudió al Arena Fonte Nova para apoyar al equipo la noche del miércoles (25) contra O’Higgins. Al principio, sonrieron con los dos goles de Willian José, pero Castillo puso el 2-1 en el tiempo reglamentario y el Tricolor cayó derrotado en los penales ante el club chileno”, escribió el diario Correo de la capital del estado del nordeste.

    Más incisivo fue el periódico A Tarde, quien recalcó en la gran cantidad de torcedores que llegaron al recinto bahiano y la inmensa desilusión que significó la caída ante los celestes.

    “El sueño continental se acabó. Con el apoyo de más de 45.000 aficionados tricolores en el Arena Fonte Nova, no logró revertir la derrota sufrida en la ida”, advirtió el medio.

    Estadao, uno de los medios más prominentes del país más grande de Sudamérica reseñó que “Bahía pierde en penales y vive decepción en la eliminatoria de la Copa Libertadores”.

    Desastre total

    Tras la enorme hazaña de la escuadra nacional, el Esquadrao tampoco podrá disputar la Copa Sudamericana, torneo reservado para los equipos que al menos alcancen la tercera ronda inicial de la Libertadores. Temporada perdida en el plano internacional.

    “El equipo ya no tendrá partidos internacionales programados para 2026, ya que su eliminación en la segunda ronda clasificatoria de la Copa Libertadores ni siquiera lo clasifica para la Copa Sudamericana”, afirmó Gobo Esporte.

    En la misma línea, A Tarde coincidió en que “este es un gran impacto en el calendario. Eliminación temprana de la Copa Libertadores que pierde toda posibilidad de competir en la Copa Sudamericana 2026”.

    El más apuntado en esta catástrofe bahiana fue el mediocampista que falló el lanzamiento decisivo en la tanda, la que terminó con una victoria de 4-3 para los dirigidos de Lucas Bovaglio.

    “Everton Ribeiro arruina la noche con un penal fallado ante O’Higgins”, tituló Globo Esporte, canal que afirmó que “el centrocampista arruinó una gran actuación al fallar un penalti, sellando la eliminación del equipo (…) su disparo fue muy malo y fue fácilmente atajado por el portero chileno. Ese fue el fin del sueño de Bahia de ganar la Copa Libertadores”.

