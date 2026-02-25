En vivo: O’Higgins visita a Bahia en Brasil por la Fase 2 de la Copa Libertadores
El Capo de Provincia se impuso por 1-0 en la ida, por lo que llega con ventaja al duelo.
Minuto a minuto
Bahia 1-0 O’Higgins (1-1)
No corre ni el primer minuto del segundo tiempo y los brasileños ya se acercaron al portero celeste.
El tiro libro no quedó en nada, pero en el contraataque Juba cometió una falta para cortar la carrera de González. El brasileño fue amonestado.
Luis Pavez se barrió para detener a Ribeiro y vio la amarilla. Tiro libre peligroso para O'Higgins.
Carabalí se lució atajando el penal, pero Willian José (44') anotó en el rebote.
El árbitro cobró un empujón de Faúndez dentro del área como falta. Tiro desde los doce pasos para los locales.
Pulga cabeceó y anotó, pero estaba en posición de adelanto.
El brasileño se infiltró en el área, pero un defensa celeste salvó la acción.
Los brasileños siguen rondando el área celeste y llegan con facilidad a posiciones de rematar.
Un centro de Erick Pulga se paseó por todo el área de Caraballi.
Los técnicos aprovechan para corregir a sus dirigidos.
Francisco González disparó desde fuera del área y se fue cerca del palo izquierdo del guardameta.
Los nacionales lograron por primera vez en el encuentro hilar ataques seguidos y se mantienen en la mitad de Bahia.
Cuando corren 15 minutos del partido, los rancagüinos se aproximaron por primera vez al arco rival, sin embargo, la jugada se anuló por off side.
En los primeros minutos del encuentro los locales han tenido el 79% del control del balón.
Bahia domina desde el comienzo
Tras el gol, el dominio del balón es de los locales.
Gol de Bahia sobre el inicio
En un ataque veloz, los brasileños empataron la serie con el gol de Willian José.
Todo listo para el inicio
Los equipos ya están en la cancha para comenzar.
La oncena de los locales
Los titulares de los chilenos
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión. O’Higgins de Rancagua visita a Bahia en Brasil por la Fase 2 de la Copa Libertadores.
