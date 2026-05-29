Con la de golf a la cabeza: las 11 federaciones bloqueadas por el Estado para recibir recursos por no transformarse en FDN

La Federación de Golf es una de las entidades que no ha cambiado su régimen.

El 21 de noviembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial la reformada Ley 21.712, que establece la obligatoriedad dentro de un plazo de 18 meses para que las organizaciones deportivas se transformaran en Federaciones Deportivas Nacionales. Dicho plazo venció el viernes pasado y la situación se torna particularmente compleja para 11 federaciones.

El Deportivo tuvo acceso al detalle de las entidades que ya completaron el trámite, de las que están vías de ser aprobadas y de las que no realizaron las gestiones para cambiar su régimen a FDN.

“Este es un tema muy importante y así lo hemos hecho saber al Ministerio del Deporte, tanto en el gobierno anterior como el actual. Desde hace meses hemos puesto una profesional del COCh a disposición de las federaciones para colaborar en este proceso de adecuación a FDN, porque entendemos que cualquier problema con estos plazos podría afectar a los deportistas y eso es algo que hay que evitar a toda costa”, alertaba hace unos días Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile.

Actualmente, son 16 federaciones las que ya son oficialmente federaciones deportivas nacionales, siendo la última en sumarse la de Ciclismo. Las otras 15 son las FDN de Tenis; Tiro con Arco; Judo; Biathlón; Tiro al Vuelo; Básquetbol; Triatlón; Canotaje; Karate; Ski y Snowboard; Navegación a Vela; Levantamiento de Pesas; Ecuestre; Hockey sobre Césped y Ajedrez Federado.

En tanto, las 30 que entregaron sus papeles para cumplir con la adecuación van a quedar habilitadas durante el mes de junio y, al haber hecho el trámite, siguen recibiendo recursos del Estado sin problema. Estas son: Atlética; Bridge; Deportes Acuáticos; Paracaidismo; Remo; Tenis de Mesa; Andinismo; Bowling; Esquí Náutico; Rugby; Squash; Actividades Subacuáticas; Aikido; Bádminton; Caza, Pesca, Lanzamiento y Recorrido de Caza; Lucha Olímpica; Gimnasia; Patinaje; Básquetbol Paralímpico; Fútbol Americano; Pelota Vasca; Balonmano; FDN para Personas con Discapacidad Visual; Baile Deportivo; Vóleibol; Surf; Tiro al Blanco; Esgrima; y Boxeo.

Las inhabilitadas

A pesar del éxito individual del golf, a través de los hitos de Joaquín Niemann y Mito Pereira, la Federación de Golf vive una compleja situación y hoy se encuentra bloqueada para recibir recursos, debido a que no han realizado el trámite.

Otra federación que no cumple con la normativa es la de Taekwondo WTF, que además está inhabilitada desde el 16 de octubre del año pasado por rendiciones de cuentas vencidas por proyectos de 2025.

Las demás federaciones que no han realizado el trámite son: Béisbol y Sóftbol; Aérea de Chile; Aeromodelismo; Automovilismo Deportivo; Bochas; Juegos de Billar; Polo; Ráquetbol; y Motociclismo. De este grupo, la de Billar y Ráquetbol no están afiliadas al Comité Olímpico. Mientras que la de Bochas sí está adscrita al COCh y al Comité Paralímpico.

Las exenciones

El IND tiene facultades para eximir, mediante resolución fundada, de algunos requisitos, como el cumplimiento de presencia en más de cinco regiones y la existencia de un mínimo de 15 clubes. Estas exenciones se aplican principalmente por cobertura territorial o número de clubes menor al exigido.

Precisamente, 12 federaciones realizaron una solicitud de exención, cuya tramitación se encuentra en diversas instancias. En ese trámite se encuentran las federaciones de Esquí Náutico; Lucha Olímpica; Squash; Fútbol Americano; Pelota Vasca; Bowling; Aikido; Bridge; Baile Deportivo; Fútbol de Salón; Actividades Subacuáticas y Salvamento Acuático; y Bádminton.

De este grupo, la Federación de Fútbol de Salón no se encuentra afiliada al Comité Olímpico de Chile, pero igualmente solicitó adquirir la condición de FDN y la exención de dos requisitos. Actualmente, su solicitud está siendo analizada por el Departamento Jurídico del IND.