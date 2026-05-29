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    DT de Boca se rinde ante la contundencia de la UC: “Sabíamos que el rival podía lastimarnos en los contragolpes”

    Claudio Úbeda lamentó la derrota ante los cruzados que dejó eliminado al equipo xeneize, aunque no se refirió a si dejará el cargo. “La continuidad no pasa por mí”, advirtió.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El entrenador de Boca Juniors Claudio Úbeda dio las razones de la derrota ante la UC. FOTO: Photosport. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Universidad Católica asestó un golpe letal, tanto a Boca Juniors como a su entrenador Claudio Úbeda. El triunfo por la mínima del equipo cruzado en La Bombonera, el primer de una escuadra chilena en ese recinto, eliminó al equipo argentino de una fase grupal por primera vez desde hace 32 años.

    No solo eso, ya que la continuidad del entrenador no es nada segura después de este verdadero fracaso, tal como adelantaron los medios transandinos apostados en La Boca. Pese a ello, el exayudante de Miguel Ángel Russo no quiso adelantar algo sobre su futuro.

    “Siempre dependemos de los resultados y eso de la continuidad no pasa por mí. No creo que sea el momento para hablar de esto, tenemos que reunirnos conversar, pensar en todo lo que pasó en este tiempo que estuvimos y después de eso tomar una decisión”, advirtió el exjugador de Racing en conferencia de prensa.

    Consultado sobre los problemas que evidenció el equipo, afirmó que “es labor nuestra mejorar la eficacia frente a las ocasiones de gol y minimizar el margen de error, si te llegan poco y te marcan, tenemos que mejorar en eso. No hemos hablado con los jugadores, hay mucho de cautela y silencio, así que después tendremos que hablar”.

    Lo cierto es que el cuadro xeneize ganó solo uno de tres partidos como local en la fase grupal. Encima, las derrotas frente a Cruzeiro en Brasil y contra Barcelona en Guayaquil terminaron por definir su proyección en el torneo.

    “Salvo este partido, el equipo jugó bien y en los últimos tres duelos no tuvimos los resultados que queríamos. En este momento uno no encuentra palabras para expresar la impotencia de no haber avanzado, nos quedamos con esa angustia. En esos dos partidos fue clave lo que ocurrió, más en el de Barcelona por las condiciones del campo y por las sanciones que tuvimos. Ahora ya tenemos que pensar en lo que perdimos no tiene relevancia, hay que asumir la derrota y dar la cara”, advirtió Úbeda.

    Sobre las razones de este bajo desempeño en los últimos enfrentamientos, el DT aseguró que “deberíamos analizarlo más detenidamente, si tengo que decir algo, hemos tenido algunas bajas que fueron influyentes en el rendimiento del equipo, pero no es momento para poner excusas. Somos culpables y asumimos la total responsabilidad del resultado”.

    Contundencia cruzada

    Los cruzados hicieron un partido inteligente frente a un rival de linaje, acostumbrado a este tipo de desafíos. Los dirigidos de Daniel Garnero consiguieron una merecida ventaja y la administraron ante un rival que careció de luces.

    “Estábamos esperando un resultado positivo y no se lo pudimos dar a la gente. Habíamos hablado de las posibilidades del rival, que podía lastimarnos con algunos contragolpes. Nos vamos con una amargura muy grande por el resultado”, sentenció el DT.

    Asimismo, agregó que “no hay mucho análisis más allá de lo que buscábamos hoy, que era la victoria. No la conseguimos, la única vez que ellos tuvieron una opción terminaron concretando y las que nosotros tuvimos no las pudimos hacer”.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresUniversidad CatólicaBoca JuniorsClaudio Úbeda

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