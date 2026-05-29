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    Cómo se gestó la simbólica camiseta que presentó San Marcos de Arica en honor a los héroes de la toma del Morro

    El uniforme evoca el que utilizaron los soldados chilenos en la gesta. El Ejército valoró el guiño.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El saludo entre el Ejército y San Marcos de Arica (Foto: Comunicaciones Ejército de Chile)

    San Marcos de Arica presentó una nueva camiseta. La señal es clarísima. La prenda está inspirada en el asalto y toma del Morro de Arica, uno de los hitos de la Guerra del Pacífico, que ocurrió el 7 de junio de 1880. Desde esa heroica actuación, la fecha constituye una instancia de conmemoración. De hecho, en el calendario, figura como uno los feriados regionales, según la ley 20.663.

    Hacía rato que el club había intentado materializar plenamente el gesto. De hecho, hay versiones anteriores de la pieza inspiradas en el uniforme castrense de la época. Sin embargo, no llegaron a transformarse en una réplica tan cercana como la que se dio a conocer en las últimas horas.

    Cómo se gestó la simbólica camiseta que presentó San Marcos de Arica en honor a los héroes de la toma del Morro

    La creación estuvo a cargo de la firma Siker. La historia es algo más larga que el diseño de la casaquilla que acaba de darse a conocer. “Nosotros éramos sponsor en 2020, en plena pandemia. Esa vez, me reuní con (Carlos) Ferry (expresidente del club) y no le gustó la idea. La hicimos, pero nunca se ocupó. Decía que que era bélica, que no era para el deporte, por lo militar”, explica Jorge Tapia, el gerente de la empresa a El Deportivo.

    Sin embargo, hubo un parámetro que, cuando menos, transformó la casaquilla en objeto de culto. “A la gente le gustó, se comercializó mucho”, explica. El intento evolucionó. “El año pasado hicimos un poco más claro. Este año hicimos una más cercana al color del uniforme. Nos decidimos por hacerlo lo más parecido”, insiste el ejecutivo.

    La camiseta no tiene ninguna insignia del Ejército, tampoco. A lo mejor si la tuviera, habría que pedir permiso. Se hicieron parte de la presentación porque se sintieron halagados. Ellos le dieron más realce. Fueron el alto mando, hubo soldados formados, autoridades”, valora.

    El plantel de San Marcos de Arica posa con su nueva indumentaria y su inspiración.

    El Ejército recibió la idea de buena gana, aunque no hubo una autorización formal de por medio. “Tuvimos una reunión con el presidente del club, que nos manifestó que la ciudadanía se siente muy identificada con la fecha. Buscamos la participación de ambos. Es una idea que nace de San Marcos y la acogimos de muy buena forma. La identidad siempre ha sido muy fuerte para la ciudad”, explica el general Manuel Provis, Comandante de la Guarnición de Arica y de la 1ra Brigada Acorazada Coraceros a El Deportivo.

    En el proceso, se cuidaron especialmente elementos cruciales. “Vimos inicialmente que tiene los colores tradicionales y la elegancia de los uniformes de la época, de origen francés. Es resguardar el patrimonio histórico, tanto en la confección y los colores, que son los de la bandera nacional”, profundiza el uniformado.

    "Ellos se sintieron halagados. Con el club hicieron un convenio de ayuda mutua de otro tipo, que involucra entradas para los conscriptos. Le prestaban una cancha del regimiento Rancagua para entrenar. Siempre hubo una buena onda entre ellos", explica Tapia, por parte de la empresa.

    Una vista de Arica en el momento de la ceremonia de lanzamiento de la camiseta (Foto: Comunicaciones Ejército)

    Material reciclado

    La prenda no solo tiene un profundo valor simbólico. También respeta uno de los principios de la marca: la preocupación por la conservación del medio ambiente. Tal como toda la ropa que fabrica Siker, está elaborada en base a fibras que se producen desde la extracción de desechos marinos, que son reciclados para, finalmente, transformarse en telas. "También tenemos una planta para generar nuestra energía. No consumimos absolutamente nada de la red“, luce Tapia. Otra muestra es el utilización de la ropa que cumple su vida útil. Ahí entran en acción las dos plantas recicladoras con que cuenta la firma.

    Hay otro hito: Siker fabrica la camiseta más liviana del mundo: apenas 54 gramos. La viste Cobreloa y San Marcos de Arica también cuenta con una versión. La inspirada en el Ejército, eso sí, es ligeramente más pesada. La razón es el largo de las mangas

    Más sobre:San Marcos de AricaSikerEjércitoPrimera B

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