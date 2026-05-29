“Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

A través de sus redes sociales, la Casa Blanca comenzó a difundir una página web con una frase simple, pero decidora: “Caminan entre nosotros” . A primera vista, el enlace apuntaba a ser una nueva desclasificación de archivos sobre extraterrestres y ovnis, que la administración de Donald Trump comenzó a destapar desde hace varias semanas.

No obstante, el mensaje de la nueva web, ALIENS.GOV, nada tiene que ver con grabaciones y documentos de este tipo.

En cambio, se trata de una nueva campaña de Trump en la que compara a los migrantes indocumentados con alienígenas .

En una de las publicaciones compartidas, se ve un video ficticio, donde una nave extraterrestre “abduce” a una persona encapuchada y la lleva de un lado de la frontera al otro.

Al abrir la página, un primer mensaje aparece: “Durante 60 años, el gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida diaria”.

ALIENS.GOV, la campaña de Trump contra la migración

El mensaje de la página continúa hablando de los migrantes así: “Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida aparentemente normal. Con una sola excepción: no pertenecen a este mundo”.

“Millones llegaron al amparo de la oscuridad y se integraron directamente en nuestra sociedad. Innumerables presidentes, congresistas y altos funcionarios sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. En lugar de proteger a los ciudadanos estadounidenses, optaron por encubrirlo e incluso acelerar la invasión”.

“Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

Continúa: “Hasta que un hombre finalmente tuvo el valor de decir la verdad. Audaz. Sin remordimientos. Sin miedo. El presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que los extraterrestres representan para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación. La verdad ya no está ahí fuera. Está aquí. Ahora mismo”.

Acto seguido, se muestra una cifra que sería equivalente a la cantidad de “encuentros” que ha tenido el gobierno con los migrantes . Apuntaría a la cantidad de personas que han sido detenidas desde que Trump está en el poder.

“Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

También tiene un mapa de arrestos en vivo donde cualquier usuario puede seleccionar un estado y consultar la cantidad de arrestos a migrantes, las fechas de las detenciones, los delitos que habrían cometido, los países de donde provienen y si es que estuvieron afiliados a alguna pandilla o banda delictual.

“Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

Después, aparece otro mensaje junto con un botón para que los usuarios puedan denunciar a migrantes indocumentados al ICE : “Si has presenciado un secuestro alienígena, no te alarmes. El alienígena está en buenas manos. Nosotros nos encargaremos de él… y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen”.

“Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

“NO ERAN PEQUEÑOS HOMBRES VERDES. Estos ‘aliens’ son los millones de ILEGALES que invadieron nuestro país al amparo de la oscuridad. El presidente Trump dijo la verdad. Se acabó el encubrimiento. Aseguremos la frontera. ¡Deportémoslos a todos!”, se lee en el mensaje final de la controvertida campaña, que ha provocado diversas reacciones en las redes sociales.