“Para la otra”: la UC se toma revancha de periodista argentino que ninguneó a los cruzados

El 19 de marzo fue la fecha en la que se llevó a cabo el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores. Aquel día, la suerte determinó que Universidad Católica quedara emparejado con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

Aquel día, por supuesto, llegaron los primeros análisis. “Nos tocó un grupo sin duda duro, difícil, intenso. Con rivales de alto renombre, que van a engalanar nuestra casa”, señaló Juan Tagle, quien entonces era el presidente de Cruzados.

“Son rivales de mucha envergadura, pero Católica, con el apoyo de su gente, podrá enfrentarlo de la mejor manera”, añadió el exdirigente de los franjeados.

Sin embargo, del otro lado de la cordillera los análisis eran más esperanzadores en relación a Boca Juniors. Uno de los comentarios vino por parte de Rodolfo Cingolani, periodista argentino.

“No tengo dudas de lo que digo: es más difícil Instituto en la Bombonera el domingo que Cruzeiro que está último en el Brasileirao. Los chilenos, con todo respeto, no existen. Y Barcelona de Ecuador va a salir segundo en el grupo. Cruzeiro va a terminar tercero y va a ir al repechaje”, señaló en la oportunidad.

Pero ahora, con Universidad Católica clasificada a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder, y Boca Juniors disputando la Copa Sudamericana, en la UC compartieron estas palabras para corresponder el mensaje: “Gracias gringo, para la otra”, publicó la UC en sus redes.

Gracias gringo 👀, para la otra. https://t.co/eCAulwuBwv — Universidad Católica (@Cruzados) May 29, 2026

Quien también cuestionó estos análisis iniciales fue Fernando Zampedri. El histótico goleador de la UC e hincha de River Plate valoró la evolución que tuvo el plantel a lo largo de la competencia. “Arrancamos la Copa un poco tímidos de local contra este mismo rival. Lo charlamos puertas adentro, que así no se podía jugar, y terminamos haciendo una gran Libertadores”, señaló tras el encuentro.

También destacó que el equipo logró sobreponerse al escepticismo externo y terminó quedándose con el primer lugar del grupo. “En la previa no nos tenían fe, no creían que íbamos a clasificar y terminamos saliendo primeros. Mucha gente nos subestimó”, lanzó.

En esa línea, el ariete cruzado aseguró que desde Argentina hubo cuestionamientos hacia el nivel del conjunto de Daniel Garnero. “Desde este lado de la cordillera nos subestimaron desde el inicio y hoy dimos cuenta de que los partidos se ganan en la cancha y no de la boca para afuera”, sostuvo.

Por otro lado, Clemente Montes, protagonista al marcar el único gol del partido, compartió que “fue un golazo la verdad. Cuando agarra la curva y toca el palo y va para adentro, lo celebré lo mejor que pude porque se silenció toda La Bombonera”.

“Es un gol muy especial porque uno lo viene buscando y más encima de visita acá en Boca. Muy contento con el gol y por haber ayudado al equipo a clasificar, que era lo que queríamos”, señaló.

“Sabíamos que ellos eran fuertes por la banda izquierda, con Blanco y con Zenón, que siempre siguen atacando. Nosotros planteamos un partido así, bien dinámico, marcando las paredes, que los centrales avanzaran y jugarles de contra como lo hemos hecho. Salió a la perfección”, explicó.