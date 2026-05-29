De cuestionado a héroe en La Bombonera: cómo la UC recuperó a Clemente Montes, el autor del histórico tanto ante Boca.

Clemente Montes está emocionado. “Fue un golazo, la verdad. Cuando agarra la curva, toca el palo y va para adentro, lo celebré lo mejor que pude porque se silenció toda La Bombonera”. Con esas palabras describió lo vivido este jueves en Buenos Aires. Fue el héroe de la UC en la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

La historia tuvo un vuelco hace poco más de un mes. El delantero de 25 años estaba en el centro de las críticas en Universidad Católica. Expulsiones, discusiones con compañeros y llamados de atención de Daniel Garnero marcaron el inicio de temporada del atacante formado en San Carlos de Apoquindo. Hoy, en cambio, puso la firma de uno de los triunfos más importantes del equipo estudiantil en su historia.

Fue un remate desde fuera del área, a los 34 minutos, que se clavó junto al poste y dejó en silencio al estadio xeneize. El tanto también tuvo una carga personal para el futbolista. “Es un gol muy especial porque uno lo viene buscando y más encima de visita acá en Boca. Muy contento con el gol y por haber ayudado al equipo a clasificar, que era lo que queríamos”, dijo. Ya había anotado y asistido frente a Barcelona de Ecuador.

La redención de “Clemo”

La actuación en Argentina contrastó con el complejo arranque de año que tuvo Clemo, como le dicen sus cercanos. Durante los primeros meses de competencia, Montes protagonizó varios episodios que generaron preocupación al interior del club.

El primer incidente ocurrió en la segunda fecha de la Liga de Primera, en el triunfo de la UC sobre Deportes Concepción por 2-0. A los 73 minutos, el atacante fue expulsado por una agresión contra Fausto Grillo. En su informe, el árbitro Cristián Garay consignó que el jugador lanzó “una patada con uso de fuerza excesiva” cuando el rival se encontraba en el suelo y sin posibilidad de disputar el balón.

La acción le significó dos fechas de suspensión y una crítica de Garnero. “Tendríamos que nosotros ser lo suficientemente inteligentes en participar menos de expulsiones donde nos afectan. No fue una jugada donde en el juego, el cortar un avance, llegar un poco a destiempo en una infracción, puede ser meritorio de tarjeta”, dijo el técnico en aquella oportunidad.

Semanas después, Montes volvió a quedar expuesto. En la derrota ante O’Higgins en Rancagua, el delantero se enfrascó en una discusión con Matías Palavecino por la ejecución de un tiro libre. La secuencia tuvo empujones, insultos y un cabezazo entre compañeros, situación que obligó incluso a futbolistas rivales a intervenir para calmarlo.

Montes también colaboró en el retroceso en el duelo de la UC ante Boca Juniors. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

En la UC reconocían internamente que el delantero tenía dificultades para manejar la frustración. El propio jugador abordó después el episodio. “Está clarísimo que vengo de una expulsión más o menos con una misma reacción. No corresponde hacerla, pero la emocionalidad de querer ganar los partidos te lleva al límite”, explicaba.

La situación volvió a tensionarse el 22 de abril, ante Unión La Calera. Con el marcador 1-1, Montes fue expulsado nuevamente a los 67 minutos. Católica terminó perdiendo por 2-1 y Garnero otra vez apuntó al atacante. “No podemos pegarnos tiros en los pies”, lanzó. Esa tarjeta roja le impidió jugar el Clásico Universitario.

En medio de esas críticas, el delantero comenzó un proceso de recuperación futbolística y emocional. En la UC trabajaron especialmente para contener al jugador y reenfocar su rendimiento. El cuerpo técnico optó por mantenerle la confianza pese a los episodios disciplinarios, mientras el atacante empezó a responder desde lo futbolístico.

La Libertadores terminó siendo el escenario de su reencuentro. Montes encontró espacios en un equipo que hizo del orden defensivo y las transiciones rápidas su principal herramienta competitiva. Su velocidad y capacidad para atacar espacios se transformaron en un recurso clave para Católica.

Frente a Boca, esa fórmula apareció con claridad. La UC se replegó, cedió la posesión y golpeó de contraataque. Montes fue el encargado de terminar la jugada decisiva. “Sabíamos que ellos eran fuertes por la banda izquierda, con Blanco y con Zenón, que siempre siguen atacando. Nosotros planteamos un partido así, bien dinámico, marcando las paredes, que los centrales avanzaran y jugarles de contra como lo hemos hecho. Salió a la perfección”, explicó.

Desde pequeño en San Carlos

Montes vuelve a ocupar un lugar central dentro del plantel. Formado en las divisiones inferiores de la UC desde los nueve años, el delantero había sido considerado una de las principales proyecciones del club desde categorías menores. En 2018 fue elegido el mejor jugador de la Copa UC y un año después firmó su primer contrato profesional.

Debutó oficialmente el 30 de diciembre de 2020 bajo el mando de Ariel Holan y rápidamente comenzó a sumar minutos. Marcó su primer gol profesional frente a Huachipato. Integró el plantel que consiguió el tricampeonato nacional.

También tuvo impacto temprano en torneos internacionales. En 2021 anotó ante Nacional de Uruguay en la Libertadores y asistió a Diego Valencia en el triunfo sobre Atlético Nacional que permitió a la UC avanzar a octavos de final después de una década. Ese año fue tetracampeón.

Cinco años después, aparece de nuevo en una noche continental. Esta vez no como promesa ni jugador emergente. Ha sido un futbolista cuestionado por sus propias reacciones, pero que no deja de ser clave dentro del plantel. En La Bombonera encontró la respuesta desde el fútbol. Marcó el gol más importante de la UC en la temporada y cambió el eje de una historia que, hasta hace pocas semanas, estaba dominada por expulsiones, conflictos y críticas.

“Quiero agradecerles por siempre el apoyo. Fue muy importante la gente que vino y todos los que estuvieron viendo el partido. Estamos ilusionados y sabemos que podemos hacer grandes cosas en esta Copa”, cerró el delantero.