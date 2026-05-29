Alfonso de Urresti (PS): “El ministro Quiroz, con su poca experiencia, se está pareciendo a las dos ministras que se fueron”

Ad portas de que se empiece a discutir en el Senado la megarreforma para la reconstrucción, el ambiente entre el gobierno-oficialismo y la oposición sigue crispado. Así lo manifestó el senador socialsta Alfonso de Urresti, quien cargó contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y advirtió que hay elementos jurídicos del proyecto para recurrir al Tribunal Constitucional.

En entrevista con el programa Desde la Redacción de La Tercera el legislador PS también recalcó que aprobar una iniciativa legal de este tipo “por un voto” generará más incertidumbre.

Así el legislador emplazó al Ejecutivo a no apurar el debate del proyecto de reconstrucción en la Cámara Alta y aseguró que Quiroz desconoce la forma de legislar. “Yo espero ahí que primen las palabras que al menos oímos del del ministro (José) García Ruminot y y se dé el tiempo”, dijo.

“Vemos una pugna ahí entre un ministro Quiroz que quiere a matacaballo sacar adelante esta reforma, desconociendo mucho la la tramitación, la forma de cómo se trabaja en el Parlamento, y e spero que prime un criterio más dialogante como es del ministro García Ruminot, el mismo ministro (Claudiso) Alvarado , quienes por haber sido exparlamentarios, conocen los tiempos y particularmente ambos conocen el Senado”, agregó.

Además apuntó a la necesidad de que un proyecto de esta magnitud genere el mayor respaldo posible.

“ Si el gobierno quiere imponer sus mayorías y conseguirse, por ahí por allá, un voto eso augura solo incertidumbre hacia el futuro porque en algún momento va a cambiar la correlación de fuerza del Parlamento. Modificaciones de esta naturaleza si no se hacen con una mirada de país, con un consenso, con un crecimiento para todos, como decimos nosotros, ‘un Chile que crezca para todos’, claramente van a ser febles en el tiempo”, puntualizó.

En tanto, el legislador insistió en cargar contra la megarreforma y en particular contra Quiroz, asegurando que él se “asila en sus convicciones ideológicas de una derecha extrema”.

Asimismo insistió en sus dardos contra el titular de Hacienda y los comparó con las ahora exministras Trinidad Steinert y Mara Sedini, quienes dejaron el gobierno. Acusó que el debatye que ha instalado sobre el déficit fiscal se transformó en un boomerang

“Nuevamente el ministro Quiroz, con su poca experiencia, se está pareciendo a las dos ministras que se fueron , está acumulando como esa incapacidad de vincularse, esa sensibilidad”, puntualizó.

Asimismo, De Urresti no descartó que deban recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto, por ejemplo, por situaciones como la invariabilidad tributaria.

“Tú tienes que entender primero la institución. ¿Qué es lo que es la invariabilidad tributaria? Y ¿qué significa desde el punto de vista de ceder soberanía? ¿Qué es lo que significa desde el punto de vista de limitar a los gobiernos entrantes, a los gobiernos que vendrán? ¿Qué es lo que significa desfavorecer un determinado tipo de inversión? Son situaciones que incluso pueden llevarnos, y lo estudiaremos, al Tribunal Constitucional", manifestó.

En esa línea, agregó que no se descartaba ir al TC: “El profesor Correa Sutil, que no será un extremista, ni alguien que vayan a calificar de de extremo, ya lo anticipaba. Hemos consultado distintos constitucionalistas. Claramente, ahí hay una tremenda inconstitucional. También lo estuvimos revisando en materia ambiental con esta devolución de fondos, cuando se revoca una resolución de calificación ambiental, eso es alterar absolutamente todo el sistema de responsabilidad administrativa del Estado”.

De esta manera, De Urresti recalcó que “dos elementos en que hay fundados antecedentes para recurrir al Tribunal Constitucional”.

Asimismo, añadió que “no solo hay una visión ideológica neoliberal por parte del ministro Quiroz, sino creo que también hay varios errores de técnica legislativa y que varios de ellos colisionan con normas constitucionales”.

Y respecto del anuncio de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, el senador De Urresti -a pesar de marcar sus diferencias con la “arrogancia” que tuvo el Frente Amplio en la daminsitraciónde Gabriel Boric-, advietiendo que no se puede manifestar sobre el fondo por ser un posible juez ante esta, manifestó su completo rechaz

“Plantear una acusación constitucional contra un ministro de Hacienda, mientras se está discutiendo el proyecto de reforma en el Ministerio de Hacienda más importante, permítanme señalar lo que es una contradicción y una improvisación o un autogol bastante grande”, subrayó.

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