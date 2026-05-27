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    Política

    Activación de Boric, minutas y contactos con parlamentarios: las gestiones de Grau ante la AC en su contra

    El exministro de Hacienda se ha desplegado con figuras de izquierda y derecha para ahondar en su defensa tras la acusación de Jorge Quiroz de un "error" en la proyección de la deuda.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    7 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION QUE VOTA REAJUSTE AL SECTOR PUBLICO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El expresidente Gabriel Boric se enteró en Europa del anuncio de la acusación constitucional en contra de su exministro de Hacienda, Nicolás Grau, a quien el gobierno del Presidente José Antonio Kast apuntó por un “error” de más de US$ 10 mil millones en la proyección de la deuda pública para el periodo 2026-2030.

    Oscar Ordenes Rivera - Fot�grafo Ministerio de Econom�a

    Desde allí el exmandatario se activó y tuvo una comunicación con Grau, con quien cultivó una relación de confianza durante su administración, al punto de elegirlo para suceder a Mario Marcel en Hacienda y sumarlo a su comité político en la recta final de su mandato.

    Se trata de la misma preocupación que, dicen sus cercanos, ha mostrado en otras ocasiones, como con la posible acusación constitucional en contra de su exministro de Vivienda Carlos Montes.

    De todos modos, no conforme con hablar con Grau, conocedores de los pasos del expresidente dan cuenta que también se comunicó con el equipo de senadores del Frente Amplio, que integran Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, para advertir cuál es el escenario que enfrenta la arremetida más dura del actual oficialismo contra su gestión. Esto en medio de un contexto en que el libelo aún no ha ingresado y es impulsado por republicanos y libertarios, pero no convence a Chile Vamos.

    Las gestiones de Nicolás Grau

    Al no ser formalizado, Nicolás Grau aún no ha cerrado el fichaje de un abogado. En su círculo ven con buenos ojos los vaivénes de Chile Vamos. De estas dudas se ha dado cuenta el economista de la Universidad de Chile en persona, pues ha contactado a diversos economistas y otras exautoridades de la derecha, como el también exministro de Hacienda Ignacio Briones.

    El exministro de Hacienda Ignacio Briones en el seminario organizado por Banco Santander.

    “Tienen que darse cuenta los parlamentarios que buscan acusaciones constitucionales, su minuto de fama, pasar de la inconsistencia que dice el informe y el ministro (Jorge) Quiroz, que es un término bastante neutro, digamos, a plantear fraude, a plantear dolo, a plantear una acusación constitucional, yo creo que es saltarse varios pueblos. Y no le hace bien a nuestras institucionales”, dijo, por ejemplo, Briones esta mañana en Tele13 Radio.

    Estos son solo parte del intenso despliegue que ha activado Nicolás Grau por este tema. Todo comenzó el lunes, luego de que el ministro Jorge Quiroz acusara el “error” en el cálculo de la deuda pública. Durante la jornada, el otrora titular de Economía se reunió con la exdirectora de Presupuesto de Boric, Javiera Martínez, y otros asesores de la Dipres de su periodo.

    Tras la cita, Grau publicó un hilo en sus redes sociales, donde afirmó que Quiroz “se apresura” y que “la proyección de deudas es consistente y no tiene errores de cálculo”. Luego, esto lo reforzó con entrevistas en Cooperativa y Tele13 Radio, donde el militante del FA complementó sus ideas e incluso invitó a Hacienda a recibir a los expertos de la Dirección de Presupuesto de Boric.

    Grau ha trabajado desde entonces en apoyo de su exequipo, como su exjefe de gabinete Rodrigo Echecopar, quien lo ha ayudado desde el extranjero.

    El exministro ha estado constantemente dando cuenta del proceso que enfrenta en el grupo que reúne a exministros de Boric, quienes han estado en modo “apañe”. De hecho, han salido a apoyarlo públicamente exsecretarios de Estado como Mario Marcel y Álvaro García. Álvaro Elizalde, Camila Vallejo, Luis Cordero, así como los extitulares del FA, también han estado apoyando.

    El exministro también ha reforzado sus gestiones en el Parlamento, con representantes de todos los sectores. Con ellos no solo ha conversado por teléfono para explicar su defensa, sino que también ha hecho llegar minutas donde ahonda en sus argumentos.

    En el documento elaborado por su exequipo -que contiene cinco páginas, que ha enviado al mundo parlamentario y a sus excolegas de gabinete- Grau da cuenta, por ejemplo, que “el problema del cálculo y ‘acusación de error’ de lo anterior, es que omite la correcta valorización de stock de la deuda pública”, donde se deberían considerar, dicen, al menos otros dos elementos: las “correcciones financieras propias del escenario macroeconómico” y “el resultado de los movimientos ‘bajo la línea’ (operaciones de financiamiento que no afectan el patrimonio neto)”.

    El análisis de Hacienda es incompleto”, dice el mismo texto revisado por este medio.

    Más sobre:Nicolás GrauGabriel BoricAcusación constitucionalJorge QuirozGrauHacienda

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