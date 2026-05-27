Cazador, el sello discográfico que marcó el indie chileno vuelve a la vida

Fue algo así como una crisis de los 40, pero con música de fondo. Tras una década en el equipo de Francisca Valenzuela, a Diego Sepúlveda le remeció un viejo anhelo. Lo martilleaba la idea de volver al ruedo de trabajar con bandas indie, tal como lo había hecho en los años en que empujaba Cazador.

Aquel fue el sello discográfico fundado por Sepúlveda en 2008, originalmente destinado a publicar material del universo de Cristóbal Briceño (el primer lanzamiento fue Ándate cabrita, debut de Los Mil Jinetes). Pero fue mucho más allá. En su primera etapa, hasta 2012, publicó trabajos de Fother Muckers, Dënver, Protistas, Adrianigual, entre otros. Luego tuvo un renacer en 2016, con una segunda generación que incluyó a nombres como Martina Lluvias, Circulo Polar y también trabajó como mánager para Tus Amigos Nuevos.

El último lanzamiento fue un trabajo del músico Jacarandá, en 2020. “Ese el último proyecto que teníamos y además se demoró un montón. Entre medio hubo unas frustraciones por ahí y como que no funcionó. Para 2020 estaba full trabajando con la Fran Valenzuela, y entre pandemia, estallido social y todo, no me dio como para seguir dándole a ese proyecto, así que me enfoqué en el proyecto de la Fran", dice Diego Sepúlveda a Culto.

Diego Sepúlveda

Para él, esa experiencia resultó nutritiva. Básicamente, se ocupó del catálogo de Frantastic, la extensión discográfica de la artista. “Fue una cosa súper buena igual para mí, profesionalmente hablando. Fue aprender todo de nuevo. Desde cero, desde escribir un correo, hasta manejar una discográfica entera. Es entender la lógica de un estrato musical en que yo no me había metido antes. El mainstream tiene otros requerimientos, otros ritmos, son otro tipo de relaciones. En los primeros años de Cazador, yo quería estar mucho adelante de la huea y que se hablara mucho de lo que yo estaba haciendo...y en el trabajo de la Fran había que estar siempre detrás”.

-Tenías ese rollo como a lo Tony Wilson...

Sí, yo en esa primera etapa de Cazador era full Tony Wilson. Pero después trabajando con la Fran me di cuenta de que la gracia era aprender tu oficio y hacerlo bien.

Y aunque reconoce que estos años le aportaron mucha experiencia, la sangre y la historia le tiraban. “Con el pasar de los años me pasó que eché de menos la efervescencia de la cultura que es más underground, el estar creando todo el rato cosas que no sabes si van a pasar -cuenta-. Y al mismo tiempo la ingenuidad de los proyectos también, esas ganas de hacerlo nomás. No digo que los proyectos grandes mainstream no lo tengan, pero yo creo que hay muchos más middlemen, lo tipos que tienen el poder, que son los gatekeepers que le llaman los gringos”.

Hubo un momento en que la carretera indie lo volvió a llamar. Todo sucedió con el lanzamiento de Invierno en la playa (2025), el más reciente disco de Chicarica. “Me pasó que me gustó mucho el disco y dije bueno, tengo que meter las manos aquí de alguna manera. Siempre ha sido mi interés compartir lo que me gusta con la gente. Y justo también coincidió que empecé a trabajar con una artista argentina que se llama MissLupe y que nos empezó a ir también muy bien con ella, hicimos un montón de cosas. Lamentablemente no continuó la relación laboral con ella, pero sí continuó con Chicarica. Entonces me encontré con que todavía tengo algo para aportar a la escena. Todavía soy capaz de escuchar bandas y decir: ‘Esta banda es buena, no la conoce nadie y puedo tratar de ayudar’. Ese es el rol que siempre quise para Cazador, tenía que encontrar a las bandas que iban a pegar en un rato más”.

Fue así que comenzó a preparar el renacer de su proyecto más emblemático. Dejó definitivamente su trabajo junto a Fran Valenzuela para revivir a Cazador. Lo primero será la publicación el próximo 22 de julio de un EP de cinco temas en solitario de a.k.a Lore, el alias de Lorena Pulgar, la cantante de Chicarica.

Siguiendo la lógica del trabajo de Cazador, también se alista un debut para el segundo semestre, el de la banda de Valparaíso, Lactosa Intolerante, a quienes descubrió tras verlos tocando en el Bar Vienés de Viña del Mar. “Muy vieja escuela, a lo Brian Epstein -recuerda Sepúlveda-. Me gustaron porque sentí que tienen una energía que era particular, media como Primal Scream a finales de los ’90 y dije ‘puta, acá hay que meter la mano’”.

Chicarica

El regreso tendrá además una expansión orientada a volver a poner en circulación algunos trabajos del sello que hoy están descontinuados. Con ocasión del Día del Vinilo se reeditará un disco clásico de Cazador, que se avisará en su momento. Luego, se seguirá con trabajos de Adrianigual, Luca Bocci y Tus Amigos Nuevos. “La idea es hacer algunas copias en físico, no sé si vamos a hacer tantas, pero podemos sacar algún tiraje. Esto va a ser principalmente digital”.

Cazador vuelve con su identidad visual. Los discos incorporan un rediseño del logo clásico del sello, el del puma agazapado. En esta nueva era también se ve a un puma, pero caminando. “Antes ese puma estaba echado, como medio esperando cosas, y ahora yo me siento un poco más como que estoy detrás de las cosas, en movimiento. Me acomoda mucho más esa visión”.

Mientras, Sepúlveda mantiene su marca de management, DSP, la que trabaja con gente como Chini.png, Rosario Alfonso, Chicarica, Niña Tormenta y Pánico. Una instancia que ha preferido mantener separada del sello. “Lo hice para trabajar con más proyectos y no comprometer a identidad del sello. Pero a través de DSP sí me ha llegado más gente que quiere como hacer más cosas y que la ayude con pega de management principalmente”.

-De esa primera etapa de Cazador, ¿cuál disco trabajarías distinto con tu experiencia actual?

El de TV Gamma, que es un disco muy under, muy under. Es un proyecto que tenía el Pol Infante con el Angelo Santa Cruz, que después tuvo a Nueva Costa. TV Gamma fue un puro disco que editamos nosotros en vinilo que sacamos como 15 copias nomás. Era un disco de synth-pop que salió en 2009, muy adelantado, cuando nadie hacía synth-pop en ese tiempo. Pero sí, es un disco con el que no pasó nada. Con mi experiencia de hoy día, feliz podría agarrar un proyecto como ese para que tuviera mayor presencia. Y de hecho no está ni en Spotify, está en Bandcamp.

-¿Cuánto de esa experiencia trabajando con Francisca Valenzuela tienes incorporado en esta nueva era de Cazador?

Yo creo que tengo como un 80% de mi experiencia con la Fran como integrada como en las cosas que hago y un 20% del ímpetu que siempre he tenido de trabajar con música nueva. Y creo que eso ha sido bacán para mí, porque en el fondo mantengo la integridad de querer buscar algo que no he escuchado, pero ahora con mucha más estructura, con mucha más experiencia y con mucho más cuidado de las relaciones sobre todo. Cuidar que las cosas terminen bien o que avancen con una dirección más clara. La experiencia con los Fother Muckers quizás fue como la más frustrante en algún punto porque estaba muy mezclada la amistad, vivíamos juntos, entonces en un momento ya no sabía si era amigo o si era el que trabajaba con ellos, estaba todo muy mezclado. Y ahora ya más de viejo ese tipo de relación la tengo mucho más clara y puedo hacer mejor el trabajo.