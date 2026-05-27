Hombre muere tras ser apuñalado por su pareja en Colina

Un hombre perdió la vida tras ser apuñalado por su pareja en Colina, en la Región Metropolitana

Los hechos se registraron en horas de la noche, luego de una discusión que habría tenido la pareja.

Según detalló el inspector Alan Becerra de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, “la víctima habría mantenido una discusión con su pareja, quien en circunstancias que se investigan, lo agrede con un arma cortopunzante en el hemitórax”.

Tras el hecho, la mujer habría huido del lugar.

La víctima fue auxiliada por personal de seguridad ciudadana, quienes lo trasladaron hasta un recinto asistencial donde perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

“Se continúan realizando las diligencias tendientes para esclarecer las circunstancias del hecho y materializar la detención del o los imputados”.