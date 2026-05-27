Sociedades aguas arriba: fusión de las Cascadas de SQM entra en su recta final

La última parte de la fusión de las sociedades aguas arriba de SQM, a través de las cuales Julio Ponce participa en su propiedad, está cerca de finalizar.

Una serie de juntas extraordinarias de accionistas realizadas en 2025 y en marzo de este año aprobó una reestructuración que, en la práctica, reducirá de seis a dos dichas sociedades.

En concreto, en una primera etapa la reestructuración significó la absorción de la histórica sociedad Pampa Calichera por parte de Oro Blanco; la fusión inversa de Nitratos en su filial Potasios; y la venta de la participación que Potasios mantenía en Pampa Calichera, a Norte Grande.

Ahora, en la segunda fase que está en curso, se producirá la fusión por absorción de Global Mining, exfilial de Calichera, en Oro Blanco; y la fusión por absorción inversa de Norte Grande en Oro Blanco. Tras ello, solo quedarán dos sociedades: Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco, con el 19,39%.

Este martes, Oro Blanco informó mediante un hecho esencial que se cumplieron las condiciones establecidas por las juntas de accionistas del pasado 27 de marzo para concretar la fusión.

Con esto, la sociedad dio cuenta de que, desde el próximo 1 de junio, Oro Blanco “será la sucesora y continuadora legal de Norte Grande y de Global Mining, sucediéndoles en todos sus derechos y obligaciones, quedando la totalidad de los patrimonios de Norte Grande y de Global Mining incorporados en la Sociedad”.

Junto con lo anterior, comunicó que “Norte Grande y Global Mining se disolverán de pleno derecho, sin necesidad de efectuar su liquidación”.

Así entonces, a partir del 1 de junio la sociedad Norte Grande dejará de estar listada en la Bolsa de Santiago, aunque sus acciones seguirán transándose hasta que se concrete el canje de títulos . Durante la última semana de abril, Oro Blanco solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la inscripción de las nuevas acciones para concretar el canje de los papeles de los accionistas de Norte Grande, quienes recibirán títulos de Oro Blanco.

Según la presentación realizada a inversionistas en marzo de este año, la administración de las sociedades espera que el próximo 22 de junio se produzca el canje por acciones con Norte Grande.

La CMF tiene un plazo de 30 días para dar respuesta a la solicitud de emisión de acciones presentada por Oro Blanco.

Norte Grande es una compañía histórica. Creada en 1988, originalmente como sociedad de Inversiones Norte Grande Uno S.A., tenía por objetivo inicial la inversión en acciones de SQM. En ese año también se crearon las sociedades Norte Grande Dos, Tres, Cuatro y Cinco para fusionarse en 1990. Un año después se inscribió Inversiones Norte Grande S.A. como sociedad anónima abierta. Sus acciones comenzaron a transarse en la Bolsa de Santiago en 1992, y para 1995 Norte Grande había adquirido el 50,7% de Oro Blanco.

Según la presentación de marzo de este año, la reestructuración societaria permitirá ahorros en costos de administración en la entidad resultante, producto de menos gastos duplicados; “reducción de complejidades organizacionales, mayor flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones”, así como una “mayor flexibilidad en la gestión de la política de dividendos y endeudamiento, permitiendo una estructura financiera más eficiente”.