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    Saint Levant, el cantante de Gaza que pide la libertad del pueblo palestino

    Nacido en Jerusalén durante la Segunda Intifada en 2000 e hijo de madre franco-argelina y padre serbio-palestino, Marwan Abdelhamid pasó siete años de su infancia en Gaza. Esa experiencia en el enclave ha resultado clave para plasmar su arte.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Saint Levant, cuyo nombre real es Marwan Abdelhamid, rapea y canta en inglés, francés y árabe.

    En un escenario en Estambul en diciembre pasado, entre canción y canción, Marwan Abdelhamid se detuvo. Aunque el silencio duró apenas un momento, fue suficiente para transformar un concierto en un acto político. Saint Levant, como es conocido popularmente, dijo al público que a veces le resulta difícil subir a ese escenario “mientras nuestros hermanos y hermanas en Gaza han estado sufriendo un genocidio brutal durante los últimos tres años”.

    Abdelhamid es un palestino nacido en Jerusalén durante la Segunda Intifada en 2000, hijo de madre franco-argelina y padre serbio-palestino, que pasó siete años de su infancia en Gaza y cuya experiencia en el enclave ha resultado clave para plasmar su arte.

    Pasó la mayor parte de su infancia en el enclave palestino, asistiendo a la Escuela Internacional Americana. Durante su infancia, se comunicaba en francés en casa, en inglés en la escuela y en árabe en el campo de refugiados palestinos de Al-Wehdat, donde jugaba al fútbol con el equipo local después de clase. Tras la Batalla de Gaza de 2007, él y su familia se trasladaron a Amán, Jordania. Ha descrito el tiempo que pasó en Gaza como “los mejores años de (su) vida”.

    En 2018, a la edad de 17 años, Abdelhamid se mudó a Estados Unidos para cursar una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de California, Santa Bárbara, de la cual se graduó en 2022.

    Antes de adoptar el nombre de Saint Levant (un juego de palabras entre la marca de moda de lujo francesa Yves Saint Laurent y su región natal del Levante), Abdelhamid escribió “Jerusalem Freestyle” y “Nirvana in Gaza”, en las cuales abordaba temas políticos.

    En noviembre de 2022, Saint Levant lanzó su tema de rap trilingüe “Very Few Friends”, que obtuvo aproximadamente dos millones de visualizaciones en YouTube en un mes.

    Aunque ha sido criticado por hacer música pop en tiempos de guerra y destrucción, indicó The Guardian, Saint Levant no se olvida de sus orígenes. De hecho, a menudo se suele referir a la situación de los palestinos, tal como ocurrió en ese concierto en la ciudad turca donde rechazó con firmeza la caracterización del conflicto como una guerra entre dos bandos. Para él, se trata de un genocidio con raíces que anteceden al 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó a Israel. “Esto no empezó el 7 de octubre”, dijo. “Son 75 años o más de ocupación militar”.

    Saint Levant en un concierto.

    La trayectoria musical de Saint Levant es inseparable de su identidad múltiple. Inspirándose en sus orígenes, fusiona música árabe tradicional con R&B y hip-hop; sus canciones, escritas en árabe, inglés y francés, han logrado un alcance global precisamente por esa pluralidad.

    Según The Guardian, fue el álbum “From Gaza, With Love” el que marcó un punto de inflexión. Lanzado en marzo de 2023, el disco fue inicialmente recibido con relativa indiferencia por algunos críticos, que lo catalogaron dentro del género pop trilingüe de seducción. Pero el 7 de octubre de 2023 cambió esa lectura para siempre: lo que antes era un proyecto artístico se convirtió en documento y en bandera.

    El ascenso de Saint Levant generó tensiones dentro de su propia comunidad. “Para algunos, parecía haber instrumentalizado la política para impulsar su carrera, rompiendo las normas de la vigilia al entregarse a la celebración. Para otros, era un artista que inspiraba lealtad inquebrantable por encontrar la mejor manera de superar el dolor, al tiempo que defendía con orgullo la causa palestina. Se había convertido en un caso de prueba de algo más grande. Para muchos árabes, este fue un momento de crisis unificadora, pero desencadenó impulsos diferentes y contradictorios. Algunos querían llorar y enfurecerse contra lo que se destruía, otros querían celebrar y encontrar consuelo en lo que quedaba. En medio de ambos extremos, entre la admiración apasionada y el escepticismo amargo, se encontraba un joven de Gaza”, escribió el diario británico.

    Una familia palestina ha habilitado un lugar para vivir sobre los escombros de su casa destruida en la ciudad de Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza. Foto: Archivo Nour Alsaqqa

    Mikey Muhanna, fundador de Afikra -una plataforma global de medios árabes- señaló a The Guardian que la capacidad de Saint Levant para combinar la expresión occidental con la política árabe como miembro de la diáspora era una “superpotencia”. Lo describió como un actor excelente que comprende la estética y la narrativa, y destacó que eso era exactamente lo que había faltado durante mucho tiempo en la cultura árabe contemporánea.

    “En el mundo árabe, para la generación más joven, esta es la primera vez que Palestina se ha convertido en un tema candente, doloroso y movilizador. Sin embargo, existen pocas vías para expresar libremente esa angustia. Por un lado, los gobiernos recurren a una retórica fervorosa en apoyo de la causa palestina. Al mismo tiempo, la censura en todo el mundo árabe prácticamente ha borrado a Palestina del debate público”, indicó The Guardian.

    “La frustración por la falta de ayuda a los palestinos es tan fuerte que los gobernantes, desde Marruecos hasta los países del Golfo, temen que pueda propagarse fácilmente y vincularse con otras quejas en países no democráticos cuyos regímenes son eternamente recelosos de la protesta”, añadió.

    El diario recordó que se han producido arrestos por protestar e incluso por publicar en redes sociales en toda la región, en Arabia Saudita, Egipto y Jordania. En marzo de 2024, cerca de 500 personas fueron arrestadas en Jordania durante grandes protestas frente a la embajada israelí. “El resultado es un panorama cultural popular sorprendentemente silencioso sobre Gaza, incluso mientras la opinión pública hierve de rabia. El tipo de protestas y manifestaciones populares, frecuentes y multitudinarias, que expresaban la ira contra la situación en Gaza en las calles de las ciudades occidentales, han sido completamente erradicadas en las ciudades árabes”, indicó el periódico.

    A menudo en sus recitales, Saint Levant establece un paralelo con la Sudáfrica de la era del apartheid. El cantante afirmó que la lucha palestina demuestra que la liberación es posible.

    “La libertad es posible”, afirmó en Estambul en diciembre. “La libertad está al alcance de los palestinos. Y nuestros hijos podrán viajar en avión de Estambul a Jerusalén”. Por entonces, los asistentes al concierto ondearon banderas palestinas, llevaron kufiyas y corearon “Palestina Libre” durante toda la actuación.

    Más sobre:Marwan AbdelhamidSaint LevantGazamúsicaMedio OrienteMundo

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