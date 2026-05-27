Subsecretaria Quintana asegura que existe un “plan robusto” de seguridad y apunta que “ya se están desarrollando muchas de las acciones”

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, abordó este miércoles la polémica en torno al plan de seguridad del Gobierno, asegurando que sí existey que esta es “bien robusto”.

En conversación con Vilas Radio, es que la subsecretaria señaló que “por supuesto que hay plan de seguridad. De hecho, es un plan bien robusto”, añadiendo que “ya se están desarrollando muchas de las acciones del plan”.

Las declaraciones surgen luego de las declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, respecto de que el Ejecutivo trabajará bajo el marco de la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada durante el Gobierno de Gabriel Boric.

De acuerdo a lo que detalló la subsecretaria, “las cosas puntuales del plan según la información que nosotros hemos tenido durante todo este tiempo las va a dar a conocer el Presidente de la República el día 1 de junio”.

Asimismo, Quintana destacó la labor realizada en la zona norte del país en materia de seguridad, así como la construcción de la zanja, señalando que ya abarca cerca de 10 kilómetros.

“Eso es parte de lo que es el plan de seguridad, pero también fuertemente de lo que señaló el Presidente de la República que iba a comenzar a hacer y que comenzó a hacer desde un inicio”, añadió.

En la ocasión, Quintana además detalló que “aquello que se está haciendo bien nosotros no tenemos por qué interrumpirlo. Eso va a continuar porque son políticas de Estado efectivamente”.

Aunque enfatizando que “lo que consideramos que quizás es necesario reformular para conseguir mejores resultados de acuerdo a lo que nosotros pensamos que puede ocurrir eso también lo estamos haciendo”.

“Lo que esté bien hecho nosotros lo vamos a continuar, lo vamos a reforzar, y lo que no esté funcionando de la manera que nosotros esperamos, lo vamos a reformular, lo vamos a modificar, y a eso además le vamos a agregar nuestras nuevas ideas en prevención y en seguridad”, expresó.

Finalmente respecto a la oposición y el posible apoyo a políticas de seguridad, Quintana, señaló que “yo creo que la oposición va a estar de acuerdo va a entender cuál es la lógica que tenemos como Gobierno para enfrentar la situación de la delincuencia y la verdad es que contamos con ellos y contamos con el compromiso de todas las personas para poder trabajar y combatirlo porque esto nos beneficia a todos”.