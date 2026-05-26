Arrau admite que Política Nacional de Seguridad de Boric es “suficiente” y anuncia “paquete legislativo robusto”

A las 7.00 de la mañana en punto empezó el Comité Policial que encabezó, por primera vez, el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano). Esa fue la primera actividad de una nutrida agenda de la autoridad de gobierno durante este lunes, jornada en la que el jefe de la cartera de Seguridad continuó con la serie de reuniones que ha mantenido desde que asumió el cargo reemplazando a la exministra Trinidad Steinert.

Tras el encuentro matutino con las policías, tuvo una reunión en Senapred y luego arribó a La Moneda, donde integró -igualmente por primera vez- el Comité de Seguridad encabezado por el Presidente José Antonio Kast e integrado, además, del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), y los ministros de Defensa, Fernando Barros; y de Justicia, Fernando Rabat. Tras esta instancia, Arrau se quedó en Palacio para participar del comité político.

Fue después de esa instancia que el ministro Arrau fue consultado, durante el punto de prensa, sobre el esperado plan de seguridad por el que fue cuestionada la exministra Steinert. En la instancia, el nuevo ministro admitió que la Política Nacional de Seguridad promulgada durante la administración del expresidente Gabriel Boric es “suficiente” como base de un plan para la materia.

“Existe una Política Nacional de Seguridad Pública. Esa está vigente. La promulgó el Presidente Boric. Dura seis años y nosotros creemos que esa política es suficiente. Es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro. Y por tanto, en nuestra posición vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente, que le quedan más de un año y que tiene más de cinco años de funcionamiento”, afirmó Arrau.

La Política Nacional de Seguridad Pública, presentada durante la administración de Boric, corresponde a un documento de 49 páginas en el cual se presenta un diagnóstico de la situación de seguridad en el país, se entrega una “gobernanza”, además de seis ámbitos de acción: prevención en niñez, adolescencia y juventud, prevención territorial, control del delito; persecución penal de delitos de alta complejidad, delitos violentos, delitos contra la propiedad y delitos en contexto de crimen organizado; sanción, cárceles y reinserción social y atención y protección a víctimas. Esta política es exigida por la ley que creó esta cartera y el objetivo es justamente que atraviese más de un gobierno.

A partir de dichos ámbitos, la política plantea 99 “líneas de acción”, donde se establecen puntos en los que se debe avanzar para mejorar la situación de seguridad. En ese sentido, además, el mismo texto establece que dicha iniciativa debe ser revisada periódicamente, así como también que se deben fijar planes bianuales de acción.

En esa línea, el ministro Arrau destacó que la ley que creó el Ministerio de Seguridad mandata tener estrategias. “Se trata de estrategias operativas en diferentes cosas: combate al narcotráfico, crimen organizado, de control fronterizo, en fin. Y esas estrategias tienen ciertos procedimientos que vamos a empezar a cumplir. Hay que convocar consejos de seguridad pública y de prevención del delito. Y por tanto, iremos avanzando paso a paso en este procedimiento que establece la propia ley y los reglamentos, algunos que ya están promulgados y otros que tendremos que promulgar también en los próximos meses”, aseguró el ministro, recordando que se trata de una repartición que “está en un proceso de instalación”.

El plan en el Congreso

Además, durante la comparecencia de este lunes, el propio ministro Arrau buscó despejar que el gobierno sí cuenta con un plan. Lo anterior, porque la autoridad señaló que “es bien indudable que el Presidente tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundentes, fueron conocidas por la ciudadanía. De hecho, uno de los grandes pilares de la campaña fueron efectivamente esas propuestas”.

Sobre lo mismo, el titular de Seguridad adelantó que durante las próximas semanas concurrirá al Congreso donde van a “comunicar, mostrar cada una de esas propuestas”.

Pero no fue lo único, porque el jefe de la cartera de Seguridad también anunció que en las próximas semanas, específicamente en la cuenta pública, el gobierno presentará un “paquete legislativo robusto” que ingresará al Congreso posterior a aquello.

Según sostuvo el ministro, cada una de las propuestas “tienen un pilar legislativo muy importante que daremos a conocer en los próximos días con un paquete legislativo muy robusto, también de gestión inmediata y de acciones concretas y también algunas más bien de estructuración de planes y de estas estrategias”.

Posterior a la cuenta pública del Mandatario, Arrau afirmó que “estaremos conversando en profundidad, respondiendo todas las dudas de cada uno de estos planes y efectivamente de cada una de estas estrategias”. Para eso ya tiene en agenda una citación al Senado para desplegar esta acción.

Reunión con Cordero y Carabineros

Luego de dejar La Moneda, Arrau se reunió con el exministro de Seguridad, Luis Cordero, con quien sostuvo un encuentro desde las 14.00 horas que duró 45 minutos.

En esa instancia, según quienes supieron del encuentro, Arrau y Cordero acordaron que en temas de seguridad se debe actuar como política de Estado, considerando aún más que dado el proceso de instalación del ministerio, aún existen algunos hitos pendientes, como la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Municipal y el traspaso de Gendarmería.

Conocedores del encuentro, además, afirman que el actual ministro busca avanzar no sólo en la implementación de sus propias iniciativas, sino que también en las que están pendientes del gobierno pasado. Además de aquello, tanto Cordero como Arrau acordaron continuar con las conversaciones.

Al término del encuentro con el exministro, el actual titular de Seguridad se reunió por dos horas con el Alto Mando de Carabineros.