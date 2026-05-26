Mineduc suspende clases en Calama tras sismo de magnitud 6,9

La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Región de Antofagasta informó la suspensión total de clases para este martes 26 de mayo en la comuna de Calama, luego del fuerte sismo registrado durante la tarde de este lunes en la zona norte del país.

A través de una declaración oficial, la autoridad regional explicó que la medida fue adoptada como forma preventiva tras el movimiento telúrico de magnitud 6,9 que se percibió en diversas regiones del norte grande.

“El Ministerio de Educación informa la suspensión de clases para este martes 26 de mayo de 2026 en la comuna de Calama, debido al movimiento sísmico registrado durante la jornada de hoy”, señala el escrito.

La suspensión considera a todos los establecimientos educacionales dependientes del Servicio Local de Educación Pública Licancabur, además de colegios particulares subvencionados y privados que funcionan en la comuna.

pic.twitter.com/1UZ5iiO3Jy — Seremi Educación Región de Antofagasta (@seremieducantof) May 26, 2026

Ordenan inspección preventiva de establecimientos

Junto con anunciar el cese de actividades académicas, el Ministerio de Educación instruyó a sostenedores y equipos directivos a realizar inspecciones preventivas en los distintos recintos educacionales.

Según indicó la autoridad regional, las revisiones deberán efectuarse en conjunto con prevencionistas de riesgo para verificar eventuales daños estructurales o situaciones que puedan representar un peligro para estudiantes, docentes y funcionarios.

“Se invita a los sostenedores y equipos directivos de los establecimientos educacionales a realizar una visita de inspección a los recintos junto a prevencionista de riesgo, con el fin de verificar posibles daños y garantizar condiciones seguras para el retorno de las comunidades educativas”, añadió la Seremi.

La decisión fue adoptada mientras distintos organismos continúan evaluando las consecuencias del sismo en infraestructura pública, servicios básicos y viviendas de la Región de Antofagasta.