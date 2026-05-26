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    “La epidemia nos supera”: Director de la OMS afirma que el brote de ébola en RDC “empeorará antes de mejorar”

    La emergencia sanitaria ya deja cientos de muertes sospechosas y más de 900 posibles contagios en República Democrática del Congo, mientras organismos africanos y socios internacionales comprometen millonarios recursos para contener la propagación del virus.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Trabajadores médicos desinfectan equipamiento previo al entierro de una presunta víctima de ébola, en Bunia, en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. str

    El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó este lunes una severa advertencia sobre la evolución del brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, asegurando que la situación sanitaria “empeorará antes de mejorar” y reconociendo que, por ahora, “la epidemia nos supera”.

    Las declaraciones las realizó durante una reunión ministerial de la Unión Africana con responsables de Salud del continente, en medio de un fuerte aumento de casos sospechosos y fallecimientos asociados al virus.

    “Nos enfrentamos a un brote extremadamente grave y difícil. Empeorará antes de mejorar”, afirmó Tedros, según consignó la agencia DPA.

    El jefe de la OMS explicó que los equipos internacionales trabajan intensamente para fortalecer las medidas de contención en las zonas afectadas, desplegar personal sanitario y mejorar la capacidad de aislamiento y rastreo de contactos.

    Estamos intensificando urgentemente las operaciones, pero por el momento, la epidemia nos supera”, advirtió.

    Más de 900 casos sospechosos y 220 muertes

    A través de publicaciones en redes sociales, Tedros también se refirió a los últimos antecedentes entregados por autoridades congoleñas respecto del avance del brote.

    Según datos difundidos por el Ministerio de Comunicación de RDC, actualmente existen diez muertes confirmadas por ébola y 101 casos confirmados de contagio.

    Sin embargo, el director de la OMS aseguró que la magnitud real de la emergencia sanitaria sería considerablemente mayor.

    “Sabemos que la epidemia en RDC es mucho más grave”, sostuvo.

    De acuerdo con las cifras mencionadas por Tedros, los casos sospechosos ya ascienden a 906 personas, mientras que las muertes sospechosas relacionadas con el brote llegan a 221.

    Además, las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia a más de 2.200 contactos identificados de posibles infectados, lo que refleja la amplitud del seguimiento epidemiológico desplegado en la región.

    OMS prevé aumento de contagios en próximas semanas

    Frente al complejo escenario, la Organización Mundial de la Salud indicó que continuará reforzando su respuesta junto a gobiernos y organismos internacionales.

    Tedros advirtió que es altamente probable que se detecten más contagios durante los próximos días y semanas, debido a la rápida propagación del virus y las dificultades para contener la transmisión en algunas zonas afectadas.

    Tedros Adhanom Ghebreyesus

    “Cuanto antes podamos localizar a las personas infectadas e identificar a sus contactos, antes podremos proporcionarles la atención que necesitan y controlar este brote”, señaló.

    Las labores sanitarias enfrentan además importantes obstáculos logísticos y sociales, incluyendo dificultades de acceso a ciertas áreas, limitada infraestructura médica y desconfianza de parte de algunas comunidades hacia las autoridades y equipos de salud.

    Millonarios recursos para enfrentar crisis

    En paralelo, el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, informó que durante la reunión ministerial se alcanzó un acuerdo para reforzar financieramente la respuesta sanitaria.

    Según detalló, gobiernos africanos y socios internacionales comprometieron recursos por aproximadamente 498,8 millones de dólares para fortalecer las medidas de contención en países afectados y territorios considerados de alto riesgo.

    “Esta es una poderosa demostración de la solidaridad, el liderazgo y la responsabilidad colectiva de África para proteger la seguridad sanitaria de nuestro continente”, destacó Kaseya.

    El dirigente enfatizó además que la coordinación internacional y las respuestas rápidas serán claves para contener el avance del brote.

    “A medida que el brote evoluciona en un entorno complejo, la confianza, la coordinación y la acción rápida siguen siendo esenciales para detener la transmisión y salvar vidas”, añadió.

    El nuevo brote ha reactivado la preocupación de organismos internacionales debido al historial de epidemias de ébola registradas en África central y occidental durante las últimas décadas.

    La enfermedad, altamente contagiosa y con elevadas tasas de mortalidad, se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas.

    Los síntomas incluyen fiebre, debilidad extrema, dolores musculares, vómitos, diarrea y hemorragias internas y externas en los casos más graves.

    Más sobre:ÉbolaRepública Democrática del CongoRDCÁfricaTedros Adhanom GhebreyesusOMSMundo

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