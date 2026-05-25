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    Canciller ruso insta a Marco Rubio a evacuar a los diplomáticos de EE.UU. de Kiev

    La advertencia de Sergey Lavrov se produjo ante un inminente ataque ruso con misiles contra la capital ucraniana.

    Por 
    Europa Press
    Marco Rubio y Sergey Lavrov asisten a conversaciones en el Palacio de Diriyah en Riad, Arabia Saudita, el 18 de febrero de 2025. Russian Foreign Ministry

    El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, ha emplazado a su par estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, a evacuar a su personal de la capital ucraniana, Kiev, en lo que parecen los prolegómenos de un nuevo ataque ruso con misiles contra la ciudad.

    “Por orden del presidente ruso Vladimir Putin, Sergey Lavrov informó oficialmente a la parte estadounidense que, en respuesta a los continuos ataques terroristas del régimen de Kiev contra civiles y objetivos civiles en territorio ruso, las Fuerzas Armadas rusas están lanzando ataques sistemáticos y constantes contra instalaciones en Kiev utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas y contra los centros de toma de decisiones pertinentes”, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.

    Lavrov ha recordado el comunicado publicado este mismo lunes por Moscú en el que se recomienda la evacuación a Estados Unidos y a los demás países con representación diplomática en Kiev.

    El ministro se ha referido además a los acuerdos alcanzados en agosto de 2025 entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, y “lamentó que los descarados esfuerzos de las élites europeas y del régimen de Kiev estén socavando estos acuerdos, que abrieron el camino a una solución sostenible a largo plazo basada en un equilibrio de intereses”.

    Rubio y Lavrov han tratado además otros frentes abiertos como “la crisis en el Estrecho de Ormuz” y o “la situación en torno a Cuba”. Ambos “confirmaron su compromiso mutuo, a pesar de las diferencias conocidas, de intensificar los esfuerzos para normalizar las condiciones de trabajo de las misiones diplomáticas rusas y estadounidenses en el territorio del otro”, concluye el comunicado.

    Más sobre:UcraniaKievRusiaLavrovMarco RubioPutinMisilesTrumpMundo

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