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    Mulet emplaza a dirigentes sindicales de Codelco que llamaron a no devolver bonos: “Esos dineros pertenecen a todos los chilenos”

    El diputado del FREVS anunció una querella tras la auditoría que detectó una sobreestimación de producción de casi 27 mil toneladas de cobre en la estatal.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El diputado por Atacama, Jaime Mulet. MARIO TELLEZ

    El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet, emplazó este lunes a los sindicatos de Codelco que rechazan devolver los bonos pagados tras la sobreestimación de producción detectada en la estatal y anunció una querella para perseguir la restitución de los recursos.

    La polémica surgió luego de una auditoría interna que detectó que durante diciembre del año pasado se sobredimensionó la producción en casi 27 mil toneladas de cobre, situación que permitió el pago de bonos a cerca de 6 mil trabajadores por hasta US$14,3 millones.

    “Me ha causado mucho dolor ver que hay dirigentes sindicales de Codelco que están diciendo que los trabajadores no deben devolver los recursos que recibieron indebidamente por una producción que no existió”, afirmó Mulet, quien acusó que se “inventaron” cifras para alcanzar metas y acceder a incentivos.

    El parlamentario sostuvo que los montos deben ser restituidos, ya que “la producción se falsificó para llegar a determinado nivel y poder recibir ese bono”.

    Además, advirtió que defender esos pagos termina perjudicando a la minera estatal. “Esos dineros pertenecen a todos los chilenos que son los accionistas de Codelco. Si no lo hacen, van a terminar privatizando”, afirmó.

    Mulet también apuntó a los problemas estructurales que enfrenta la cuprífera, señalando que hace una década se proyectaba producir 2 millones de toneladas de cobre para este año y que actualmente la cifra bordea los 1,3 millones.

    “La reposición de los yacimientos en los proyectos estructurales ha costado mucho más caro de lo que se previó”, sostuvo, agregando que “hay problemas en Codelco” y que precisamente por eso “hay que devolver esos recursos”.

    El diputado además cuestionó informaciones sobre eventuales acuerdos entre algunos dirigentes sindicales y la administración de la estatal para concretar ascensos. “No todos, solo algunos sindicatos, pero eso no me parece correcto tampoco y hay que decirlo”, señaló.

    Finalmente, reivindicó la nacionalización del cobre realizada en 1971 y llamó a resguardar el carácter estatal de la minera. “El cobre es de todos los chilenos. Y los trabajadores de Codelco y sus ejecutivos obviamente deben también defender esta empresa”, cerró.

    Más sobre:Jaime MuletCodelcocobreProducciónBonosSindicatos

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