Habla auxiliar de vuelo brasileño que fue agredido por chileno: “Él cometió tres crímenes contra mí que fueron atroces”

El auxiliar de vuelo brasileño, que fue insultado y agredido por un pasajero chileno a bordo de un vuelo de Latam con destino a Frankfurt, habló por primera vez desde el suceso el pasado 10 de mayo.

El trabajador, relató que lleva 20 años en la compañía y desde 2009 está designado a vuelos internacionales. Según dijo, nunca vivió algo parecido en todo este tiempo .

“Él empujó mi hombro dos veces y dijo que abriría la puerta cuando él quisiera, a la hora que él quisiera”, contó el tripulante en una entrevista al medio brasileño Jornal da Record.

En el video con el registro de este momento, se oye a Germán Naranjo Maldini profiriendo insultos hacia el trabajador aéreo, relacionadas a su orientación sexual, en que señaló que para él era un problema ser gay; a su piel, incluso llamándolo “mono”; y a su nacionalidad, al decir que tenía “olor a brasileño”.

En este también se escucha la intervención de otras auxiliares de vuelo que buscaban convencer al chileno de que se calmara y se sentara, o si no tendrían que hacerlo desembarcar.

Sin embargo, los tripulantes estuvieron casi una hora intentando controlarlo.

“ Él cometió tres crímenes contra mí que fueron atroces, que dolieron, que hirieron mi alma . Sufrí homofobia, racismo y xenofobia”, comentó el tripulante, que prefirió permanecer en el anonimato al entregar su testimonio.

A la llegada de vuelta a Brasil, el trabajador de la aerolínea denunció esta situación y un día después, Naranjo fue detenido por la Policía Federal y llevado al Centro de Detención Provisional de Guarulhos en la ciudad de Sao Paulo.

Tras esta situación, la pesquera Landes, en donde el imputado era gerente comercial, informó que fue desvinculado de su cargo.

La defensa del ejecutivo alega que su representado estaba sometido a mucho estrés, que había bebido alcohol y que además está bajo un tratamiento psiquiátrico hace años, por lo que solicitaron su traslado a una clínica psiquiátrica.

Sin embargo, el Cuarto Tribunal Federal de Guarulhos rechazó este sábado esta petición y el empresario se mantendrá en el centro penitenciario, lugar en el que está recluido desde el 15 de mayo.

“Tengo certeza de que la vuelta será triunfal, será brillante y se hará justicia”, dijo el tripulante en la entrevista.