SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Habla auxiliar de vuelo brasileño que fue agredido por chileno: “Él cometió tres crímenes contra mí que fueron atroces”

    El tripulante de cabina dijo que nunca vivió algo parecido desde que comenzó a trabajar en vuelos internacionales hace más de 17 años.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    El auxiliar de vuelo brasileño, que fue insultado y agredido por un pasajero chileno a bordo de un vuelo de Latam con destino a Frankfurt, habló por primera vez desde el suceso el pasado 10 de mayo.

    El trabajador, relató que lleva 20 años en la compañía y desde 2009 está designado a vuelos internacionales. Según dijo, nunca vivió algo parecido en todo este tiempo.

    “Él empujó mi hombro dos veces y dijo que abriría la puerta cuando él quisiera, a la hora que él quisiera”, contó el tripulante en una entrevista al medio brasileño Jornal da Record.

    En el video con el registro de este momento, se oye a Germán Naranjo Maldini profiriendo insultos hacia el trabajador aéreo, relacionadas a su orientación sexual, en que señaló que para él era un problema ser gay; a su piel, incluso llamándolo “mono”; y a su nacionalidad, al decir que tenía “olor a brasileño”.

    En este también se escucha la intervención de otras auxiliares de vuelo que buscaban convencer al chileno de que se calmara y se sentara, o si no tendrían que hacerlo desembarcar.

    Sin embargo, los tripulantes estuvieron casi una hora intentando controlarlo.

    Él cometió tres crímenes contra mí que fueron atroces, que dolieron, que hirieron mi alma. Sufrí homofobia, racismo y xenofobia”, comentó el tripulante, que prefirió permanecer en el anonimato al entregar su testimonio.

    A la llegada de vuelta a Brasil, el trabajador de la aerolínea denunció esta situación y un día después, Naranjo fue detenido por la Policía Federal y llevado al Centro de Detención Provisional de Guarulhos en la ciudad de Sao Paulo.

    Tras esta situación, la pesquera Landes, en donde el imputado era gerente comercial, informó que fue desvinculado de su cargo.

    La defensa del ejecutivo alega que su representado estaba sometido a mucho estrés, que había bebido alcohol y que además está bajo un tratamiento psiquiátrico hace años, por lo que solicitaron su traslado a una clínica psiquiátrica.

    Sin embargo, el Cuarto Tribunal Federal de Guarulhos rechazó este sábado esta petición y el empresario se mantendrá en el centro penitenciario, lugar en el que está recluido desde el 15 de mayo.

    “Tengo certeza de que la vuelta será triunfal, será brillante y se hará justicia”, dijo el tripulante en la entrevista.

    El chileno arriesga penas de hasta cinco años de presidio por los delitos.

    Lee también:

    Más sobre:BrasilAuxiliar de vueloGermán Naranjo MaldiniLatamRacismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Emergencia química en Orange County, California: tanque vuelve a calentarse y sigue riesgo de explosión

    Formalizan a conductor de Tur Bus por accidente que dejó dos fallecidos en Ruta 5 frente a Teno

    Ataques a centros de tratamiento y muertes de voluntarios complican respuesta al brote de ébola en África

    Diputados ofician a Contraloría para indagar presuntas irregularidades en cifras de producción de Codelco en 2025

    Trump dice que EE.UU. está “mucho más cerca” de un acuerdo con Irán

    Masivo despliegue de Carabineros culmina con 23 detenidos y 20 kilos de droga incautados durante la última semana

    Lo más leído

    1.
    Presidenta electa de la Fech: “La izquierda debe hacerse una autocrítica al haber dejado de lado a las organizaciones sociales”

    Presidenta electa de la Fech: “La izquierda debe hacerse una autocrítica al haber dejado de lado a las organizaciones sociales”

    2.
    UDI le pide a Kast invocar facultad constitucional para abrir cuaderno de remoción de juez Urrutia

    UDI le pide a Kast invocar facultad constitucional para abrir cuaderno de remoción de juez Urrutia

    3.
    Guía con las mejores 20 cafeterías de Santiago

    Guía con las mejores 20 cafeterías de Santiago

    4.
    Senadores Macaya (UDI), Castro (PS) y alcalde Luksic piden transparentar impacto real de recortes en Salud

    Senadores Macaya (UDI), Castro (PS) y alcalde Luksic piden transparentar impacto real de recortes en Salud

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Sevilla en TV y streaming

    Formalizan a conductor de Tur Bus por accidente que dejó dos fallecidos en Ruta 5 frente a Teno
    Chile

    Formalizan a conductor de Tur Bus por accidente que dejó dos fallecidos en Ruta 5 frente a Teno

    Habla auxiliar de vuelo brasileño que fue agredido por chileno: “Él cometió tres crímenes contra mí que fueron atroces”

    Masivo despliegue de Carabineros culmina con 23 detenidos y 20 kilos de droga incautados durante la última semana

    Diputados ofician a Contraloría para indagar presuntas irregularidades en cifras de producción de Codelco en 2025
    Negocios

    Diputados ofician a Contraloría para indagar presuntas irregularidades en cifras de producción de Codelco en 2025

    Las propuestas que analiza Quiroz para reestructurar y ya no eliminar la franquicia tributaria del Sence

    Reputación corporativa: 65% evalúa positivamente a los grandes centros comerciales y solo 26% a los malls chinos

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    El Elche de Cepeda y Dituro saca un punto que le vale mantener la categoría en la liga española
    El Deportivo

    El Elche de Cepeda y Dituro saca un punto que le vale mantener la categoría en la liga española

    “El viaje pirata”: el obsequio que prepara Coquimbo Unido a Nacional de Uruguay para el duelo de Copa Libertadores

    Repasa el empate que le permite al Elche de Lucas Cepeda permanecer en la máxima categoría española

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”
    Cultura y entretención

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”

    The Mandalorian and Grogu: Placer sin Culpa

    Amarga Navidad: el autorretrato en sepia de Pedro Almodóvar

    Emergencia química en Orange County, California: tanque vuelve a calentarse y sigue riesgo de explosión
    Mundo

    Emergencia química en Orange County, California: tanque vuelve a calentarse y sigue riesgo de explosión

    Ataques a centros de tratamiento y muertes de voluntarios complican respuesta al brote de ébola en África

    Trump dice que EE.UU. está “mucho más cerca” de un acuerdo con Irán

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar
    Paula

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear