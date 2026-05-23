Masivo despliegue de Carabineros culmina con 23 detenidos y 20 kilos de droga incautados durante la última semana

Carabineros de la Zona Metropolitana realizaron un balance este sábado e informaron la detención de 23 sujetos y la incautación de 20 kilos de distintas drogas, armas y municiones sacadas de circulación esta última semana, en el marco de un despliegue contra el tráfico y microtráfico de drogas en Santiago.

El operativo preventivo y de control en terreno, apoyado por la Prefectura de Radiopatrullas, se concentró en puntos críticos de las comunas de La Pintana, Cerro Navia, Quilicura, Recoleta, Estación Central, Huechuraba y Lampa.

Según precisó la institución, Carabineros ha intensificado sus estrategias de intervención barrial con el objetivo de “erradicar las sustancias ilícitas que amenazan la tranquilidad de las familias del Gran Santiago”.

Los equipos de inteligencia, logística y patrullajes preventivos en puntos críticos de la capital contribuyeron en la detención masiva e incautación de incautación de 20 kilos de sustancias ilícitas como cocaína, marihuana, ketamina, tussi y precursores químicos. Asimismo, los uniformados sacaron de circulación 2.724 unidades contenedoras listas para su dosificación, 5 armas aptas para el disparo y 200 municiones de diversos calibres.

El jefe de la Zona Metropolitana, Manuel Cifuentes, apuntó que “cuando uno elimina estos núcleos de venta de drogas, también incide en una serie de delitos conexos que tienen que ver con reunir fondos para la adquisición de droga o bien la presencia de armas de fuego asociadas a la seguridad de las ilícitas operaciones y el control territorial”.

Masivo despliegue de Carabineros culmina con 23 detenidos y 20 kilos de droga incautados durante la última semana

En este contexto, el pasado martes en la comuna de El Bosque, y en el marco de esta estrategia, detuvieron a tres sujetos acusados de secuestrar a un conductor de aplicación y se sacó de circulación un arma de fuego, 11 kilos de marihuana, tres kilos de cocaína y dos kilos de ketamina.

El miércoles, en tanto, los controles preventivos en las principales vías de acceso y transporte masivo permitieron interceptar en la comuna de Independencia a dos conductores de buses que manejaban bajo la influencia de cocaína, procediendo a su retiro inmediato de la circulación.

Asimismo, la estrategia contempla controles en la primera y segunda línea de acceso a la capital, mediante fiscalizaciones carreteras apoyadas por canes detectores de drogas, con el objetivo de desarticular los puntos de acopio intermedio y frenar el traslado de estupefacientes entre comunas.