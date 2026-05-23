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    Otro problema para Boca Juniors: Miguel Merentiel es baja para el crucial duelo contra la UC en la Copa Libertadores

    El delantero uruguayo tuvo un problema muscular que hace imposible su recuperación de cara a la última fecha de la fase de grupos del torneo continental.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Boca Juniors sufre un nuevo golpe de cara al último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el que tendrán que medirse contra Universidad Católica en la Bombonera. Este sábado se confirmó que el delantero Miguel Merentiel sufrió un problema muscular que lo tendrá marginado de cara al duelo.

    Según informan desde Argentina, el atacante presentó complicaciones en el último entrenamiento por lo que fue apartado y concurrió a realizarse los exámenes de rigor que causaron preocupación en el conjunto Xeneize.

    A la espera de u parte médico oficial, todo parece apuntar a un desgarro, por lo que el técnico Claudio Úbeda deberá buscar variante para la posición, pensando también que en este duelo solo les sirve un triunfo para avanzar a la segunda ronda.

    Esta baja se suma a la de Adam Bareiro por una “lesión muscular del complejo aductor y recto anterior del abdomen izquierdo” y a la de Santiago Ascacibar, jugador que recibió dos fechas de castigo por parte de la Conmebol después de que viera la roja directa en el partido contra Barcelona de Ecuador.

    Ascacibar fue expulsado en Guayaquil después de que, en la lucha por recuperar un balón, terminara pateando la cabeza de Milton Céliz. Si bien el árbitro colombiano tuvo que ir al VAR para revisar la jugada, la decisión acabó siendo rápida.

    Cab señalar que a Boca Juniors solo le sirve el triunfo para seguir en carrera por el trofeo. Un empate deja a los xeneizes eliminados por los criterios de desempate en caso de igualdad de puntos con Cruzeiro.

    Wilmar Roldán dirigirá el partido

    En las últimas horas la Conmebol informó también los árbitros que dirigirán los encuentros. En el caso del choque entre Boca Juniors y Universidad Católica el designado fue el colombiano Wilmar Roldán.

    Este nombre de inmediato generó algunos resquemores en Argentina. TyC Sports apuntó que se trata de “un juez de mucho pasado con el Xeneize y antecedentes recientes que hacen levantar la guardia”.

    “Roldán es recibido con un récord positivo, pero antecedentes recientes que preocupan. En tota, el colombiano dirigió al club de la Ribera en 18 oportunidades, ocho de las cuales terminaron en victoria para los argentinos, mientras que seis fueron las derrotas y cuatro los empates”, consignaron.

    Sobre las caídas, resaltaron que “tres de ellas se dieron en instancias decisivas de la Libertadores. La primera, en la revancha de la final de la edición 2012 ante Corinthians por 2-0; la segunda, la dura derrota por 3-0 ante Santos en las semifinales de 2020; y la tercera, en la final de la edición 2023, ante Fluminense, por 2-1”.

    También expusieron que “lo que preocupa a Boca tiene que ver con algunas decisiones puntales de Roldán. Primero, en la eliminación por penales en octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 ante Cruzeiro, el colombiano decidió expulsar a Luis Advíncula antes del minuto de juego, condicionado por los árbitros del VAR. Curiosamente, meses después y ante una jugada similar, en un Fluminense-Atlético Mineiro, el juez le sacó solamente amarilla al infractor, el uruguayo Facundo Bernal”.

    El partido entre Boca Juniors y Universidad Católica está programado para este jueves 28 de mayo a partir de las 20.30 horas.

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