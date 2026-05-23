Repasa el empate que le permite al Elche de Lucas Cepeda permanecer en la máxima categoría española
El conjunto del futbolista nacional sumó un punto que le permite estar un año más en LaLiga.
Minuto a minuto
Girona 1-1 Elche
De esta manera los equipos de España que pierden la categoría son Real Oviedo, Girona y Mallorca.
(90+8′) ¡Fin del partido! Elche empata 1-1 y mantiene la categoría.
(48′) ¡Gol de Girona! Arnau Martínez captura un rebote de Matías Dituro tras un tiro libre y pone el empate en el partido.
(46′) ¡Comenzó el segundo tiempo!
(45+4′) ¡Fin del primer tiempo! Con este resultado, Elche se está manteniendo en la primera categoría y Girona está cayendo.
(39′) ¡Gol de Elche! Álvaro Rodríguez gira en el área y saca un tiro potente que le está dando el triunfo a los franjiverdes.
(25′) El partido está marcado por la intensidad. Sin embargo, esto no ha implicado jugadas de mayor riesgo en los arcos.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Girona y Elche.
En esta jornada el Elche de Lucas Cepeda se juega la permanencia en la máxima categoría de la liga española. El conjunto franjiverde necesita un empate para lograrlo. Del otro lado estará el Girona, que comienza en zona de descenso, y le urge un triunfo para no caer de división.
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