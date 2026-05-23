Arde Mercedes: el polémico cruce entre Antonelli y Russell que marcó el Sprint del GP de Canadá

Volvió la Fórmula 1 y no tardaron en llegar las polémicas. En la prueba de Sprint del Gran Premio de Canadá, ocurrió un bullado incidente entre Kimi Antonelli y George Russell, ambos corredores de Mercedes.

Pese a que los dos pilotos representan a la escudería inglesa, han dejado claro que mantienen una férrea competencia por el título de la máxima categoría del automovilismo. De esta manera, tanto el italiano como el británico sacaron chispas sobre el asfalto norteamericano, cuando intentaban adelantarse en la pista.

Si bien era Russell el que dominó gran parte de la competencia, Antonelli no le quiso ceder ni un solo centímetro e intentó arrebatarle el primer lugar. En esa dinámica, el bolonés aceleró y trató de pasar por un costado, pero su colega le cerró el carril y lo obligó a suprimir la maniobra.

Fue allí cuado ambos monoplazas se tocaron y el de Antonelli se desvió, pasando por el gramado, en una acción peligrosa que fácilmente pudo desencadenar en un accidente de proporciones.

THE SCENES!! 🤯



Russell and Antonelli fight for the lead once again! 👀#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/N12CkUS0RF — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Tras el incidente, el líder del certamen rápidamente dejó en claro su molestia al manifestar que "fue muy sucio”. Desde su equipo, buscando no desatar una polémica interna, optaron por tranquilizarlo a través de la radio. "Mantengamos la calma. Sí, vamos a controlar esto, Kimi, concéntrate en Norris, concéntrate en conducir y no en la radio”, le contestaron. Sin embargo, Antonelli reiteró su enfado: “No me importa, me empujó”.

El enojo de Antonelli fue aún mayor cuando se percató que esa maniobra significó un retroceso en la clasificación. El italiano, además de perder el primer puesto ante Russell, también le entregó la segunda casilla a Lando Norris, que arremetió con su McLaren. En consecuencia, solo pudo terminar en la tercera ubicación y sumó seis puntos.

Toto Wolff llama a la calma

Una vez terminado el Sprint, Antonelli conversó con los medios en un tono más aterrizado y evitó aumentar la controversia. “Fue una batalla dura, para ser justos. Todos estuvimos ahí en cuanto al ritmo. No fue fácil. Intenté hacer mi movimiento y, sí, necesito revisar eso porque estaba bastante bien al lado y me empujaron fuera de pista, pero es lo que es. Luego obviamente cometí un error en la curva 8 porque pasé por un gran bache y luego bloqueé los frenos, y ahí comprometí un poco mi carrera. Pero fue una buena batalla”, dijo.

En esa misma tónica, Toto Wolff, el director de la escudería británica, también salió al paso de los cuestionamientos de sus pupilos y puso paños fríos. “¡Fue una gran película! Fue una dura batalla, no solo entre nosotros dos, sino también con Lando. Disfruté muchísimo viéndolo. Realmente disfruto de estos momentos porque nos permiten aprender y preguntarnos ‘¿Cómo vamos a manejar estas cosas en el futuro?’. No queremos empezar la quinta carrera con titulares como ‘Guerra de las Galaxias’ o ‘esto se está intensificando’, porque no es así. Se trata de emoción y él (Antonelli) es un piloto joven“, explicó.

El alemán aseguró que este inconveniente no altera el ánimo interno, sobre todo de cara a la carrera del domingo. “George (Russell) probablemente habría hecho lo mismo, así que veremos cómo lo manejamos. No quieres perder una carrera, no quieres chocar con los demás y a veces necesitas un pequeño momento para recordar nuestros objetivos”, sentenció.