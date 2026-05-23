PDG marca líneas para futura relación con el gobierno tras entendimiento por IVA de medicamentos y pañales

Tras una semana marcada por el primer cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast, y con miras a la segunda fase de su administración, el Partido de la Gente marcó las líneas de la futura relación con el gobierno.

Esto, luego que, mediante tensas negociaciones por conseguir la devolución de IVA de medicamentos y pañales, finalmente la colectividad fundada por Franco Parisi aportó sus votos en la Cámara de Diputados para la aprobación en general y particular del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsada por el Ejecutivo.

En diálogo con T13 Finde, el jefe de la bancada de diputados del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, señaló sobre dicho acuerdo: “Llegamos a un entendimiento con el gobierno para que efectivamente se le pudiera poner un poco de corazón a esta reforma, que desde muchas voces han dicho que se le veía muy fría, muy distante de la ciudadanía”.

“Hemos puesto a disposición una de las medidas que veníamos anunciando desde la campaña presidencial, que era devolver el IVA de los medicamentos y de los pañales a las personas, que evidentemente le está costando mucho llegar a fin de mes”, remarcó.

El congresista señaló que, tras este acuerdo, existe disposición a prestar colaboración al Ejecutivo, siempre que desde la contraparte haya apertura política. Eso sí, advirtió que si ven que se desarrolla un mal desempeñó, están disponibles, por ejemplo, para interpelaciones a ministros.

“Nosotros no paramos en esta nueva forma de hacer política, diciéndole al gobierno que nosotros no somos ni oposición, ni parte del oficialismo, hablando en buen chileno, que no somos parte del gobierno”, destacó.

Y luego agregó: “Con esto al gobierno le vamos a colaborar en la medida que ellos tengan una apertura política, pero si vemos que están desarrollando un mal trabajo como lo han hecho en materia de seguridad no le quepa ni la menor duda que nosotros desde el Congreso vamos a interpelar a la ministra -que ya no es ministra- porque la ciudadanía en esa materia estaba pidiendo certeza, seguridad y no se estaba entregando aquello”.

IVA de medicamentos y pañales

Valenzuela también se refirió en mayor detalle a la iniciativa que busca devolver el IVA de medicamentos y pañales a la población menos favorecida.

“Ya se ingresó este proyecto, se le puso suma urgencia, que además es otro de los gestos importantes que ha hecho el gobierno, solicitado por nosotros por supuesto, para que esto se tramite con la mayor celeridad posible y que se haga un proyecto de la manera más fácil posible”, dijo.

El jefe de los diputados PDG sostuvo que la tramitación debería ser expedita, ya que -afirmó- el gobierno comprometió votos del oficialismo para su aprobación en el Parlamento.

Con todo, el legislador enfatizó que quedan detalles por afinar. “La cobertura de los medicamentos, cuáles van a ser las líneas de los medicamentos que van a componer la canasta, de los cuales se va a devolver un porcentaje a las personas, lo mismo con el precio de los pañales, tanto de adultos como de niños”.

En cuanto a los tiempos para sacar adelante la iniciativa, proyectó que, si se legisla con celeridad, podría ser “entre octubre y fin de año”.