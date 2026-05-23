Marcha apoyada por partidos de derecha pide la renuncia del presidente Pedro Sánchez en Madrid y lo llaman “corrupto”

Este sábado en las calles de Madrid miles de manifestantes pidieron la renuncia del actual presidente español, Pedro Sánchez llamándolo “corrupto”, después de que se conociera la formalización del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aliado del actual mandatario, por tráfico de influencias y otros delitos asociados.

La convocatoria fue hecha por la Sociedad Civil Española y estuvo apoyada por los colectivos de derecha, Vox y el Partido Popular (PP).

Desde la denominada “Marcha por la Dignidad”, Santiago Abascal, diputado de Vox, anunció que su partido solicitó a la Audiencia Nacional la prisión provisional de Zapatero.

También apuntó al gobierno de Sánchez y a la necesidad de sacarlo de su cargo. “Este Gobierno corrupto es una mafia con todas las letras”, dijo Abascal.

Asimismo, comentó que “Sánchez hará todo lo posible para retrasar la convocatoria de elecciones”, según él, para perpetuarse en el poder.

A. Pérez Meca / Europa Press A. Pérez Meca / Europa Press

Rodríguez Zapatero fue presidente del gobierno español entre 2004 y 2011. Al igual que Sánchez, pertence al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Esta semana se dio a conocer el caso que lleva la Audiencia Nacional, denominado como Plus Ultra, nombre de una aerolínea que recibió un rescate económico por parte del gobierno durante la pandemia y que también ha sido señalada en investigaciones periodísticas por lavado de dinero en Venezuela.

Zapatero está llamado a declarar por un presunto uso de una "red de contactos e influencia política para participar en estas estructuras financieras".

Según consignó el medio español elDiario.es, Sánchez se habría comunicado con Zapatero respecto a este proceso judicial en su contra, quien negó las acusaciones.

Tras esta conversación, el presidente español envió un mensaje a un grupo de Whatsapp de dirigentes de su partido que decía: "Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero , que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista”.

Desde un congreso del PP, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, criticó el apoyo de Sánchez hacia el exmandatario y dijo “hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado, o las dos cosas, para leer los 80 folios del auto de imputación por corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo".