Taiwán denuncia que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla

El jefe de seguridad de Taiwán, Joseph Wu, denunció este sábado que China desplegó más de 100 buques de guerra y de guardia costera en aguas de la región durante los últimos días.

Según indicó el jefe del Consejo de Seguridad Nacional en la red X, las embarcaciones fueron detectadas en una zona que se extiende desde el mar Amarillo hasta el mar de China Meridional y el Pacífico occidental.

Wu acusó a Beijing de “amenazar” la paz y la estabilidad regional, en medio de un nuevo episodio de tensión en torno a la isla. Según un alto cargo de seguridad taiwanés citado por AFP bajo condición de anonimato, las fuerzas de Taiwán ya habían detectado barcos chinos antes de la reciente cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín, aunque el número superó el centenar en los últimos días.

China considera a Taiwán como parte de su territorio y ha amenazado con tomar la isla por la fuerza. Aunque Estados Unidos cambió su reconocimiento diplomático de Taipéi a Beijing en 1979, sigue siendo el principal apoyo y proveedor de armas de Taiwán.

Taiwán denuncia que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla

Durante la cumbre bilateral realizada la semana pasada en Pekín, Xi advirtió a Trump que la cuestión taiwanesa podría derivar en un “conflicto”. Tras esa visita, el mandatario estadounidense sugirió que la venta de armas a Taiwán podría usarse como moneda de cambio con Beijing y advirtió a las autoridades taiwanesas contra declarar la independencia.

Trump y la venta de armas a Taiwán

Trump afirmó esta semana que trabajará para abordar “el problema de Taiwán”, luego de reunirse con Xi en Pekín.

Al ser consultado sobre si llamaría al presidente taiwanés, William Lai, antes de tomar una decisión sobre la venta de armas a la isla, Trump respondió: “Hablaré con él. Hablo con todo el mundo”.

El presidente estadounidense también declinó confirmar si autorizará un paquete de armas para Taiwán valorado en unos US$14.000 millones, que sería el mayor de la historia.

Por su parte, la Marina estadounidense informó que las ventas de armas a Taiwán se encuentran en pausa, con el objetivo de asegurar suficientes municiones para el ejército de Estados Unidos en el contexto de la guerra en Irán.