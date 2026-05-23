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    Detienen a hombre en flagrancia por homicidio con arma de fuego en La Serena

    El sujeto disparó en reiteradas ocasiones a la víctima con una escopeta que tenía un encargo por robo desde 2014.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Referencial.

    La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de La Serena detuvo durante la noche del viernes a un hombre de 29 años en flagrancia por un homicidio con arma de fuego en el sector de La Varilla.

    De acuerdo con la investigación del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, el imputado, “tras mantener rencillas anteriores con vecinos del sector, sostuvo una discusión que culminó cuando extrajo una escopeta y efectuó diversos disparos, impactando a la víctima en el tórax”.

    La persona herida correspondía a un hombre adulto, quien fue trasladado hasta el Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) Raúl Silva Henríquez, lugar en que falleció por las lesiones sufridas.

    Según el subprefecto Freddy Montoya, jefe subrogante de la BH de La Serena también “fue recuperada el arma de fuego utilizada en este ilícito, el cual corresponde a una escopeta calibre 12, la cual mantenía un encargo por robo del año 2014″.

    El detective mencionó que el imputado tiene antecedentes policiales y que quedará a disposición del Juzgado de Garantía La Serena para su respectivo control de detención durante la mañana de este sábado.

    Lee también:

    Más sobre:PDIBrigada de HomicidiosLa SerenaECOHMinisterio PúblicoJuzgado de Garantía de La Serena

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