SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, sábado 23 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, sábado 23 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, sábado 23 de mayo en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    05:21 horas

    Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 71 km al sureste de Socaire y a 255 km de profundidad.

    05:03 horas

    Sismo de magnitud 3.7, ocurrido a 73 km al oeste de San Antonio de los Cobres y a 219 km de profundidad.

    03:33 horas

    Sismo de magnitud 3.7, ocurrido a 41 km al norte de Punta de Choros y a 32 km de profundidad.

    01:20 horas

    Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 52 km al norte de Pica y a 99 km de profundidad.

    00:53 horas

    Sismo de magnitud 4.0, ocurrido a 29 km al sur de Caldera y a 38 km de profundidad.

    00:14 horas

    Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 91 km al oeste de San Antonio de los Cobres y a 162 km de profundidad.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a hombre en flagrancia por homicidio con arma de fuego en La Serena

    Taiwán denuncia que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla

    Explosión de gas en mina de carbón deja al menos 90 fallecidos en una provincia de China

    Las propuestas que analiza Quiroz para reestructurar y ya no eliminar la franquicia tributaria del Sence

    Reputación corporativa: 65% evalúa positivamente a los grandes centros comerciales y solo 26% a los malls chinos

    El negocio de Airbnb en Chile y el plan global que traerán al país

    Lo más leído

    1.
    Corte de agua en 8 comunas de Santiago: revisa los horarios y sectores afectados desde este viernes

    Corte de agua en 8 comunas de Santiago: revisa los horarios y sectores afectados desde este viernes

    2.
    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 23 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 23 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    Detienen a hombre en flagrancia por homicidio con arma de fuego en La Serena
    Chile

    Detienen a hombre en flagrancia por homicidio con arma de fuego en La Serena

    Temblor hoy, sábado 23 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los ganadores y perdedores tras el cambio de gabinete de Kast

    Las propuestas que analiza Quiroz para reestructurar y ya no eliminar la franquicia tributaria del Sence
    Negocios

    Las propuestas que analiza Quiroz para reestructurar y ya no eliminar la franquicia tributaria del Sence

    Reputación corporativa: 65% evalúa positivamente a los grandes centros comerciales y solo 26% a los malls chinos

    El negocio de Airbnb en Chile y el plan global que traerán al país

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    Histórico técnico del Betis no duda: “Estoy seguro de que Pellegrini puede hacer una magnífica labor en la selección chilena”
    El Deportivo

    Histórico técnico del Betis no duda: “Estoy seguro de que Pellegrini puede hacer una magnífica labor en la selección chilena”

    Agrandando su estatus de histórica: la tercera final de Champions League para Christiane Endler

    El golazo de tiro libre de Maximiliano Gutiérrez en el triunfo de Independiente por la Copa Argentina

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”
    Cultura y entretención

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”

    Amarga Navidad: el autorretrato en sepia de Pedro Almodóvar

    El soundtrack de nuestro fantasma

    Taiwán denuncia que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla
    Mundo

    Taiwán denuncia que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla

    Explosión de gas en mina de carbón deja al menos 90 fallecidos en una provincia de China

    ¿Está cambiando la guerra a favor de Ucrania?

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar
    Paula

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear