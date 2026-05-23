Sebastián Figueroa y el fin a las contribuciones: “No es ideología, es justicia”

Es la autoridad a cargo de ser el nexo entre La Moneda y los alcaldes. El subsecretario Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa (republicano), aborda la rebelión de los jefes comunales ante la megarreforma que, entre otras cosas, plantea eliminar las contribuciones a partir de los 65 años para la primera vivienda.

Figueroa defiende la iniciativa y admite que no está contemplado compensar la merma que se produce en las arcas directas de cada municipio. Además, aborda el cambio de gabinete y los conflictos que se produjeron entre las figuras de su partido: Alejandro Irarrázaval y Arturo Squella. “Lo que pase en el Segundo Piso me tiene sin cuidado, me preocupa más lo que pasa en la calle”, dice.

Los alcaldes están molestos, porque dicen que el gobierno no les ha dicho si compensarán más allá del Fondo Común Municipal. ¿Habrá o no?

Las medidas de mitigación, de lo que se va a disminuir, el presidente fue muy claro en decir que se va a compensar en los recursos que se inyectan al Fondo Común Municipal. Esa es una parte de los ingresos que reciben los municipios por la recaudación de las contribuciones. Y es la parte más importante y la que afecta a la gran mayoría de los municipios. Eso se va a compensar, está en el proyecto de ley, en un artículo transitorio.

Pero sobre la merma que se produce más allá del Fondo Común Municipal. El alcalde de Providencia decía que, en su caso, eran como seis mil millones…

Por ahora no. Lo que estamos explorando son medidas que permitan mitigar esa disminución de recursos. Estamos hablando de que son cerca de 20 municipios los que concentran el 80% de estos ingresos que se van a dejar de percibir. Son los municipios más grandes, los municipios que tienen mayor capacidad en general.

Y los que más aportan al fondo…

Son también los que más aportan. Y lo que estamos buscando son otras alternativas para poder mitigar el efecto. Te pongo un ejemplo. Hoy hay 44 municipios que tienen la obligación legal de notificar por correo certificado las multas del Tag. Y si nosotros logramos corregir ese efecto, hacer una modificación legal que obliga a los municipios a notificar vía fondo domicilio electrónico y no físico, vamos a ayudar, en el fondo, a que 44 municipios, dentro de esos están Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, puedan ir mitigando ese efecto.

Pero no llegan a igualar lo que pierden…

Entendemos que para todos los municipios del país la disminución, aunque sea marginal de recursos, es un dolor. Pero también hay que poner esto en perspectiva. Lo que hoy día significa esta disminución de recursos afecta a un grupo muy acotado de municipios, la gran mayoría de los municipios esto no les genera un efecto mayor al 0,5% de su presupuesto.

Ellos dicen que no hay un detallado de cuál es la merma real.

Sí, pero hay estimación y nosotros la hemos compartido.

Desde el Consejo Constitucional los republicanos están empujando el fin de las contribuciones. ¿Es una disputa ideológica para ustedes?

Yo no veo la disputa ideológica en un tema de justicia. Que una persona de clase media, que el Estado decidió aumentarle el avalúo de su propiedad, tiene que pagar otra contribución y no tiene los ingresos para poder pagar, y con eso arriesga que le expropien su propiedad, eso no es ideología, es justicia. Y en eso estamos todos de acuerdo, sin importar el color político.

Pero aquellos que sí lo pueden pagar, ¿por qué no focalizar la medida?

Es un tema discutible, donde se puede generar debate. Se generó debate en el Consejo Constitucional y se llegó a una fórmula en donde finalmente se acotaba el ámbito de los beneficiarios. Es un tema súper debatible, personalmente, creo que sigue siendo injusto.

¿Sigue siendo injusto qué?

Que se paguen (las contribuciones), es un tributo expropiatorio sobre tu propia propiedad.

¿Por qué es injusto también cuando pueden pagarlo?

Tú ya pagaste impuestos sobre esa propiedad. Entonces estás pagando un doble impuesto.

Entonces, ¿el gobierno no está dispuesto a focalizar socioeconómicamente?

Por ahora no se ha discutido esa alternativa.

¿Cómo toma el “fuego amigo” en momentos que buscan aprobar la megarreforma?

Estamos todavía en un proceso de coordinación, de acoplar también nuestros intereses, nuestras preocupaciones. Y claro, sin duda, quisiéramos tenerlos más tranquilos y creemos que hay que mejorar ahí también cómo nos vamos coordinando y comunicando.

Le tocó estar en el ajuste ministerial y para muchos es un fracaso del diseño original del presidente. ¿Cuál es su lectura?

No creo que el diseño haya fallado. El presidente tiene la potestad de tomar las decisiones respecto a cuándo es el momento más oportuno para poder hacer mejoras que permitan poder proyectar de mejor manera los desafíos que tenemos (...). Siempre supimos que iba a ser difícil, que iba a haber mucha crítica, que iba a haber mucha oposición, que íbamos a recibir un gobierno en un estado de letargo. Me parece positivo que mostremos que este es un gobierno distinto y que el sentido de urgencia es un valor.

Si no es un fracaso el diseño, entonces ¿por qué se hacen los cambios?

Porque uno siempre tiene que tener la capacidad de adaptarse a momentos, a circunstancias.

Pero es porque algo falló…

No, porque también tú enfrentas condiciones también distintas y adversas. Nadie esperó una crisis mundial como la que estamos hoy día enfrentando.

Pero de la crisis de seguridad sabían, era el eje de campaña, y se equivocaron en la nominación…

Hay circunstancias que también te obligan a ir tomando decisiones para mejorar también los desafíos que estás planteando. La exigencia que tiene un gobierno es de poder llegar de la manera más oportuna y cierta al fondo, a cumplir las expectativas que se prometieron. Y que el presidente tenga hoy día la capacidad y el coraje para tomar las decisiones que haya que tomar, también es una invitación a todos los que somos parte de este gobierno a estar permanentemente desafiados.

Igual la instalación ha sido más turbulenta de lo habitual. Hubo una disputa que fue bastante abierta entre su presidente de partido, Arturo Squella, y Alejandro Irarrazával. ¿Tiene que haber también un ajuste en el Segundo Piso?

A mí lo que pase en el Segundo Piso me tiene sin cuidado, me preocupa más lo que pasa en el primer piso, en la calle, en la relación con los alcaldes, que es ahí donde finalmente nos estamos jugando como gobierno en el éxito.

¿Ese tipo de cosas hacen daño?

No.

¿No era mejor plantearlo en privado?

No, yo creo que los republicanos tienen una característica: que siempre enfrentamos de frente de manera directa y sin rodeos los problemas que tenemos.

Pero en privado…

Ahí lo dejo.