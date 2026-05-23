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    Política

    Diputados RN piden al gobierno discusión inmediata para proyecto que endurece penas para menores de edad que cometen delitos violentos

    La iniciativa se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado y busca modificar la ley de responsabilidad penal adolescente.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Bancada de diputados de Renovación Nacional.

    Los diputados de la bancada de Renovación Nacional (RN) emplazaron al gobierno del Presidente José Antonio Kast para que otorgue discusión inmediata a la iniciativa de su autoría que busca endurecer las sanciones contra los menores de edad que cometen delitos violentos.

    En concreto, el proyecto pretende modificar la ley de responsabilidad penal adolescente, con el objetivo de endurecer las sanciones contra los menores.

    El grupo parlamentario plantea la urgencia luego del turbazo sufrido por el exministro del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica en su vivienda de San Miguel, donde tres de los seis detenidos son menores de edad.

    El bloque de diputados, a través de una declaración pública, expresó su “profunda preocupación” por el aumento de la participación de menores de edad en delitos, además de “los espacios de impunidad que aún deja el actual estatuto de responsabilidad penal adolescente”.

    Por lo anterior, “solicitamos al Presidente de la República disponer discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley, boletín N° 15.589-07, que modifica la ley N° 20.084 con el objeto de fortalecer la respuesta sancionatoria del sistema frente a conductas especialmente graves cometidas por adolescentes", sostiene la declaración de la bancada de diputados de RN.

    Cabe señalar que el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional, en el Senado.

    En esa línea, afirmaron que el robo sufrido por el exministro Aróstica “constituye una nueva señal de alarma”.

    “Este caso no puede ser considerado un hecho aislado. Por el contrario, refleja un fenómeno que golpea a miles de familias y que exige una respuesta institucional urgente: bandas delictuales que incorporan a menores de edad en delitos graves, aprovechando las debilidades del sistema y las consecuencias penales reducidas que contempla la legislación vigente", afirman desde la bancada RN.

    Pese a lo anterior, desde el partido con sede en avenida Antonio Varas, reafirman que “la reinserción social debe seguir siendo un objetivo del sistema, pero ella no puede transformarse en una excusa para dejar sin sanción proporcional delitos violentos, reiterados o cometidos con armas".

    Más sobre:SeguridadViolenciaLey de responsabilidad adolescenteRenovación Nacional

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