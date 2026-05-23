Lula aventaja a Flávio Bolsonaro en sondeos electorales de Brasil tras escándalo del Banco Master
En la nueva encuesta de Datafolha, el actual presidente brasileño supera al senador derechista, e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, por un 47% en la intención de voto para una segunda vuelta, frente a un 43% de su oponente.
El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aventaja al senador derechista Flávio Bolsonaro en intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo, según un sondeo de Datafolha publicado este viernes.
De acuerdo a la encuesta, Lula ganaría una posible segunda vuelta contra el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro por un 47% de las preferencias frente a un 43% de su oponente.
Un estudio de la misma empresa del 16 de mayo los presentaba como empatados, ya que tanto el actual presidente de Brasil como el legislador alcanzaban el 45% de las preferencias.
Por otra parte, de acuerdo a los datos entregados hoy por Datafolha, en la primera vuelta Lula lidera con el 40% de las intenciones de voto, ante el 31% de Bolsonaro, mientras que la anterior encuesta los colocaba con 38% y 35%, respectivamente.
Este nuevo resultado supone un freno en la tendencia de crecimiento que mostraba la candidatura del senador desde que fue designado sucesor por su padre, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
Este sondeo es el primero que el instituto de opinión realiza íntegramente tras la revelación de conversaciones entre Flávio Bolsonaro y Daniel Vorcaro, el propietario de Banco Master, como informó Globo.
Los mensajes fueron dados a conocer por el sitio The Intercept Brasil, el cual detalló que el congresista le solicitó apoyo financiero al banquero -encarcelado desde marzo por fraude- para la producción de una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro.
Aunque el hijo del exmandatario admitió la existencia del acuerdo, aseguró que la operación respetó la legalidad y que no ofreció beneficios a cambio del aporte monetario.
A principios de esta semana, una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg mostraba a Lula superando a Flávio en una posible segunda vuelta por un 48,9% frente a un 41,8%, como informó Reuters.
El sondeo de Datafolha también incluía un posible escenario de segunda vuelta en el que la exprimera dama Michelle Bolsonaro se enfrentaba a Da Silva en lugar de Flavio, en caso de que este se retirara de la carrera por el escándalo del Banco Master. Acá, el actual jefe de Estado ganaría la reelección por un 48% frente a un 43%.
El instituto de opinión consultó a 2.004 personas entre el 20 y el 21 de mayo, y la encuesta tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales en cualquier dirección.
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