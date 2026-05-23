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    Lula aventaja a Flávio Bolsonaro en sondeos electorales de Brasil tras escándalo del Banco Master

    En la nueva encuesta de Datafolha, el actual presidente brasileño supera al senador derechista, e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, por un 47% en la intención de voto para una segunda vuelta, frente a un 43% de su oponente.

    Por 
    Lya Rosen
    Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva

    El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aventaja al senador derechista Flávio Bolsonaro en intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo, ‌según un sondeo de Datafolha publicado este viernes.

    De acuerdo a la encuesta, Lula ganaría una posible ​segunda vuelta contra el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro por un 47% de las preferencias frente a un 43% de su oponente.

    Un estudio de la misma empresa del 16 de mayo los presentaba como empatados, ya que tanto el actual presidente de Brasil como el legislador alcanzaban el 45% de las preferencias.

    Por otra parte, de acuerdo a los datos entregados hoy por Datafolha, en la primera vuelta Lula lidera con el 40% de las intenciones de voto, ante el 31% de Bolsonaro, mientras que la anterior encuesta los colocaba con 38% y 35%, respectivamente.

    Este nuevo resultado supone un freno en la tendencia de crecimiento que mostraba la candidatura del senador desde que fue designado sucesor por su padre, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

    Este sondeo es el primero que el instituto de opinión realiza íntegramente tras la revelación de conversaciones entre Flávio Bolsonaro y Daniel Vorcaro, el propietario de Banco Master, como informó Globo.

    Los mensajes fueron dados a conocer por el sitio The Intercept Brasil, el cual detalló que el congresista le solicitó apoyo financiero al banquero -encarcelado desde marzo por fraude- para la producción de una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro.

    Aunque el hijo del exmandatario admitió la existencia del acuerdo, aseguró que la operación respetó la legalidad y que no ofreció beneficios a cambio del aporte monetario.

    A principios de esta semana, una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg mostraba a Lula superando a Flávio en una posible segunda vuelta por un 48,9% frente a un 41,8%, como informó Reuters.

    El sondeo de Datafolha también incluía un posible escenario de segunda vuelta en el que la exprimera dama Michelle Bolsonaro se ‌enfrentaba a Da Silva en lugar de Flavio, en caso ​de que este se retirara de la carrera por ​el escándalo del Banco Master. Acá, el actual jefe de Estado ganaría la reelección por un 48% frente a un 43%.

    El instituto de opinión consultó ​a 2.004 personas entre el ‌20 y el 21 de mayo, y la encuesta tiene un margen de error ​de 2 puntos porcentuales en cualquier dirección.

    Más sobre:BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaFlávio BolsonaroPresidenteSenadorEncuestaDatafolhaElecciones presidencialesMundo

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