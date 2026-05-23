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    Estados Unidos estaría preparando nuevos ataques contra Irán: Trump canceló sus planes de fin de semana

    De acuerdo a CBS News, varios miembros del ejército y de la comunidad de inteligencia de EE.UU. también suspendieron sus agendas particulares ante una posible ofensiva. Mandatario anunció que no asistirá a la boda de su hijo por “circunstancias relacionadas con el gobierno”.

    Por 
    Lya Rosen
    Ejército de Estados Unidos. Imagen @CENTCOM en X.

    La Administración de Donald Trump se preparaba este viernes para una nueva ronda de ataques militares contra Irán, incluso mientras continuaban las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán, de acuerdo a fuentes con conocimiento directo de la planificación.

    Según informó CBS News, aunque hasta la tarde de hoy no se había tomado ninguna decisión definitiva, varios miembros del ejército y de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos cancelaron sus planes para el fin de semana ante la previsión de una posible ofensiva.

    Entre ellos el mismo mandatario republicano, quien anunció este viernes en redes sociales que no podía asistir a la boda de su hijo, Donald Trump Jr., debido a “circunstancias relacionadas con el Gobierno”, aunque no dio más detalles.

    “Creo que es importante que permanezca en Washington, D.C., en la Casa Blanca durante este importante período de tiempo”, dijo en Truth Social.

    Aunque, el jueves dio algunas pistas sobre lo que podría captar su atención este fin de semana, al decir a los periodistas en la Casa Blanca que el casamiento “no era un buen momento” debido a “algo llamado Irán y otras cosas”, como consignó Politico.

    Por su parte, los responsables de defensa e inteligencia comenzaron a actualizar las listas de movilización para las instalaciones estadounidenses en el extranjero, a medida que los contingentes de tropas estacionadas en Medio Oriente rotan fuera de la zona de operaciones.

    Esto como parte de un esfuerzo por reducir la presencia militar estadounidense en la región, ante la preocupación por una posible represalia iraní, según CBS News.

    Ante la posible reanudación de los ataques por parte de EE.UU., la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, le declaró al mismo medio que Trump ha “dejado muy claras sus líneas rojas: Irán nunca podrá poseer un arma nuclear y no podrá conservar su uranio enriquecido”.

    “El presidente siempre mantiene todas las opciones abiertas, y es responsabilidad del Pentágono estar preparado para ejecutar cualquier decisión que el comandante en jefe pueda tomar”, apuntó Kelly, añadiendo que “el presidente ha sido claro sobre las consecuencias si Irán no llega a un acuerdo”.

    El jefe de Estado norteamericano declaró el martes que había planeado lanzar nuevos ataques contra territorio iraní ese mismo día, pero canceló la ofensiva después de que sus aliados de Medio Oriente le instaran a dejar que avanzaran las negociaciones.

    Más tarde, durante esa misma jornada, Trump la dijo a los periodistas que el próximo ataque podría tener lugar “quizás el viernes o el sábado” o “a principios de la semana que viene”, como registró Politico.

    A esto se suman las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien este viernes le dijo a la prensa en Suecia que se produjeron “ligeros avances” en las conversaciones para poner fin a la guerra, pero advirtió que no quería “exagerar” la situación y aludió a un “plan B” para abrir el estrecho de Ormuz si no se llega a un acuerdo con Irán.

    Más sobre:Estados UnidosIránAtaquesDonald TrumpAnna KellyMarco RubioMundo

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