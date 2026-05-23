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    Tres menores y un adulto quedan privados de libertad tras turbazo a casa del exministro del TC Iván Aróstica

    La investigación tendrá un plazo de 120 días y apunta a esclarecer la coordinación del grupo, que incluía vehículos de apoyo para concretar la fuga.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial.

    Tres menores de edad fueron enviados a internación provisoria y un adulto a prisión preventiva este viernes, luego de participar del turbazo en la vivienda del exministro del Tribunal Constitucional (TC) Iván Aróstica, en la comuna de San Miguel.

    El hecho ocurrió la noche del jueves, cerca de las 21 horas, cuando un grupo de adolescentes irrumpió en el domicilio del abogado tras derribar la puerta de acceso y portando armas de fuego. Ante esto, Aróstica utilizó un arma debidamente inscrita para repeler el ataque, dando muerte a un adolescente de 14 años e hiriendo a otros dos involucrados, de 14 y 15 años.

    Los detenidos, todos de nacionalidad chilena, tienen 14, 15, 15, 19, 31 y 43 años. De acuerdo con la investigación, dos adultos esperaban afuera de la vivienda a bordo de vehículos para facilitar la huida del grupo, como parte de un plan coordinado. Ambos también fueron detenidos.

    El fiscal José Manuel Mac-Namara, detalló que “de ellos, cuatro fueron formalizados por el delito de robo con homicidio frustrado, en calidad de autor, y otras dos personas, las mujeres que llegaron posteriormente, fueron formalizadas por encubridoras”, detalló el persecutor.

    Según explicó el fiscal, las dos mujeres concurrieron al lugar posteriormente con el objetivo de prestar cobertura para facilitar la fuga de los involucrados. Ambas quedaron con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

    Sin embargo, el tribunal discrepó de la calificación jurídica planteada por la Fiscalía, estimando que los hechos correspondían al delito de robo con violencia y no a robo con homicidio frustrado.

    “El Ministerio Público por eso formalizó por robo con homicidio frustrado. El tribunal entendió que lo que se encontraba acreditado era un robo con lesiones graves gravísimas, en este caso que también tiene una penalidad bastante alta”, explicó.

    Pese a ello, el persecutor sostuvo que “el dolo se desprende del haber actuado con armas de fuego, incluso con armas de bastante grueso calibre, y el haber efectuado disparos directamente a zonas que, a juicio del Ministerio Público, sí son vitales”.

    Durante la audiencia, la defensa de uno de los imputados adultos presentó un audio en el que se solicitaba informar a la madre de uno de los adolescentes que este había resultado herido, intentando utilizarlo como antecedente para evitar la prisión preventiva. Sin embargo, el argumento fue descartado por el tribunal.

    “No sabemos quién mandó ese audio y, segundo, existía más de un auto en el lugar, por lo tanto, incluso podían haberse mandado entre los autos que se iban fugando del lugar, comunicándose entre ellos”, sostuvo el fiscal.

    La investigación quedó fijada en un plazo de 120 días.

    Más sobre:PolicialIván ArósticaTribunal ConstitucionalTurbazoRoboformalización

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