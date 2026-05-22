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    Inchcape Chile anuncia fin a su acuerdo de distribución con Renault

    La distribuidora dijo que la medida se hará efectiva a partir del próximo 30 de junio.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Inchcape acuerda término de distribución con Renault

    Inchcape Chile y Renault acordaron terminar su relación comercial de distribución en el país, según informó la compañía en un comunicado, en el que detalló que la medida se hará efectiva a partir del próximo 30 de junio.

    En el documento, la multinacional británica de distribución de automóviles explicó que evalúa de manera continua sus alianzas comerciales en función de aquellas posiciones que mejor se alinean con sus objetivos estratégicos de crecimiento en cada mercado.

    En ese marco, calificó el ajuste como parte de la “gestión dinámica del portafolio” que lleva adelante globalmente.

    Inchcape seguirá distribuyendo la marca Renault en sus otros mercados de América Latina. LOIC VENANCE

    La relación con Renault en otros mercados

    El fin del acuerdo es exclusivo para Chile. Inchcape precisó que su vínculo comercial con Renault se mantiene vigente en otros países de América Latina, donde la distribuidora opera en 14 mercados de la región como aliada de más de 40 marcas de vehículos y maquinaria.

    En Chile, Inchcape indicó que preserva su posición de liderazgo con un 24% de participación de mercado, apoyado en un portafolio de más de 20 marcas.

    Continuidad operacional durante la transición

    La compañía aseguró que durante el periodo de transición continuará brindando soporte y servicio completo a sus clientes, con el fin de garantizar la continuidad operacional y una experiencia consistente.

    Inchcape es una de las distribuidoras automotriz multimarca más grande del mundo, con presencia en cinco continentes. En América Latina cuenta con más de 6.500 empleados y ofrece servicios que abarcan compra, financiamiento, seguros, mantenimiento y venta de vehículos usados.

    En Chile, la compañía distribuye vehículos como Subaru, Suzuki, Mazda, DFSK, Geely, Changan, JAC, Harley Davidson, Hino, Jaguar GWM y Haval, entre otras.

    Fuente: Inchcape.

    El anuncio de Renault se produce en un momento en que Inchcape venía reduciendo su red de sucursales propias, un proceso que se produjo a dos a dos años de que completara la adquisición de Derco (grupo Del Río) en una operación valorada en torno a US$ 1.500 millones.

    En 2025, la filial Chile de la empresa reportó ingresos por 1.420 millones de libras esterlinas, una baja de un poco más de un 7% frente a lo reportado en 2024.

    En activos no corrientes o las inversiones, al cierre del 2025, la cifra llegó a 615 millones de libras esterlinas, un avance frente a los 590 millones de libras esterlinas de 2024.

    Por ingresos, por países, Chile sigue siendo la principal operación, representando casi el 16% de los ingresos totales, y la segunda es Australia (12,2%).

    Renault en Chile

    De acuerdo a datos de la Asociación Nacional Automotriz (ANAC), Renault ha comercializado 288 unidades de vehículos livianos nuevos a abril de 2026, ubicándose en la posición número 40 entre las marcas con más ventas. La cifra dista mucho de las 8.270 unidades de Toyota, el líder del mercado local.

    La participación de mercado de la marca francesa asciende a un 0,3% del total, algo mejor que el 0,2% con el que cerró el ejercicio 2025, cuando comercializaron 668 vehículos livianos nuevos.

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