    Inchcape proyecta un crecimiento con cautela para el mercado automotor chileno en 2026 y apuesta más para 2027

    El gigante británico dedicado a la distribución automotriz, que divulgó sus cifras de 2025 esta semana, apuntó a un alza de entre 5% y 6% para este año. “No estamos diciendo que este año vaya a ser el año de una gran recuperación en Chile. Quizás en 2027", dijo su CEO, Duncan Tait.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Fuente: Inchcape.

    El gigante británico Inchcape abordó el futuro de su operación en Chile en medio del interés del mercado por saber sus perspectivas sobre el mercado nacional. Esto porque Chile es su principal operación, representando casi el 16% de los ingresos del 2025.

    Ante este contexto, la firma dedicada a la distribución automotriz, que aseguró tener una participación de mercado entre un 23% y 25%, dijo que espera que el mercado automovilístico crezca entre un 5% y 6%.

    La firma británica apela a las condiciones económicas que ven en Chile, pero plantearon un optimismo moderado para este año y con una aceleración para el 2027.

    “Los indicadores económicos en Chile son bastante buenos (...) Estamos viendo que los tipos de interés están más o menos donde deben estar, la inflación está bajando y la confianza de los consumidores es la adecuada”, comentó Duncan Tait, CEO de Inchcape, en la presentación de resultados de esta semana.

    Duncan Tait, el group chief executive de Inchcape. Fuente: Inchcape.

    Así, Tait proyectó que el mercado nacional crecerá entre 5% y 6%, “pero en realidad sigue estando en mínimos históricos, en torno a los 300.000. Este año se podría llegar a los 330.000 vehículos”.

    Sin embargo, planteó que dicha cifra está por debajo de los niveles de cerca de 430.000 vehículos nuevos vendidos en años anteriores, un rendimiento que se logró entre 2022 y 2021 en medio de la explosión del consumo como consecuencia de los retiros de dinero desde los fondos de pensiones y las ayudas masivas por motivo de la pandemia.

    No estamos diciendo que este año vaya a ser el año de una gran recuperación en Chile. Quizás en 2027, pero sí habrá un repunte en el crecimiento”, agregó Tait.

    Luego, al ser consultado sobre los mercados que ven con mejores y más bajos rendimientos, el alto ejecutivo de Inchcape volvió a mencionar a Chile como una operación alejada de los niveles más altos. “Chile se encuentra en el extremo inferior de la media de los últimos diez años en términos de ventas totales en ese mercado”, dijo.

    Sin embargo, Tait no mostró quejas respecto a estas cifras y se mostró optimista sobre el futuro de su operación en Chile: “La economía está preparada para que a partir de 2027 se produzca un buen impulso en ese mercado. Y estoy muy satisfecho con nuestra cuota de mercado”.

    Otro de los intereses del mercado fue el desarrollo del acuerdo de Inchcape con el conglomerado automotor chino Geely, que se firmó en 2021 y puso a Chile como punto de partida de esa relación. La consulta tuvo relación con la salida de contratos del conglomerado con la china en “tres contratos con Geely en mercados más pequeños de América”.

    La firma apuntó que dichos contratos se terminaron por no cumplir la expectativa de mercado y para enfocarse en otros negocios con Geely en el mundo.

