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    Kast firma convenio para promover el patrimonio marítimo y preparar los 150 años del Combate Naval de Iquique en 2029

    Asimismo, el acuerdo apuesta por desarrollar un acercamiento ciudadano respecto de museos, espacios históricos e iniciativas patrimoniales de la Armada.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este viernes desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, Viña del Mar, el Presidente José Antonio Kast encabezó la ceremonia de firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el de Cultura y la Armada de Chile, con el fin de fortalecer la difusión del patrimonio histórico nacional y marítimo.

    Además de lo anterior, la iniciativa busca preparar el trabajo interinstitucional hacia la conmemoración de los 150 años del Combate Naval de Iquique en 2029.

    Asimismo, el acuerdo apuesta por desarrollar un acercamiento ciudadano respecto de museos, espacios históricos e iniciativas patrimoniales de la Armada.

    Por ejemplo, se espera que el Museo Marítimo Nacional -uno de los puntos- se constituya en el principal referente del país en el ámbito de la historia marítima y naval.

    Como es tradicional, al participar de la actividad, el Mandatario entregó una declaraciones a los presentes, entre ellos, los ministros de Defensa, Fernando Barros; y su par de Cultura, Francisco Undurraga.

    “Chile es una nación eminentemente, esencialmente marítima, que cuenta con miles de kilómetros de costa y una historia naval que nos llena de orgullo, y nuestra historia cuenta con grandes héroes y personas muy reconocidas”, destacó el Presidente.

    “El año 2029 se cumplen 150 años de la gesta heroica de Iquique, es un hito histórico, como han señalado, que ha marcado profundamente nuestra nación, y este convenio se enmarca en una iniciativa pionera, pero que ya tuvo, en momentos anteriores, destacados presidentes que recordaban esto”, continuó.

    En esa línea, agregó: “Ayer se recordó que en el proyecto de ley, donde se declaraba feriado el 21 de mayo, se establecía que en todos nuestros establecimientos educacionales se debería hacer un recuerdo, se debería plantear lo que se vivió en ese momento. Que no quepa la menor duda que así como estamos haciendo un convenio con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Defensa, esto también seguirá siendo parte del currículum escolar”.

    “Debemos siempre recordar aquellos hombres valientes que han transformado nuestra nación (...) Y queremos acercar esa huella a cada uno de los compatriotas a lo largo de todo Chile. Nuestra historia naval merece ser ampliamente conocida, porque a través de ella vamos a encontrar esos modelos de virtud, de patriotismo, que nos enseñan a ser mejores chilenos y mejores personas”, cerró Kast.

    Más sobre:José Antonio KastArmadaCombate Naval de Iquique

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