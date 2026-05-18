Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio. Foto: referencial.

Una investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology a principios de este año concluyó que estar en forma en la mediana edad, entre los 40 y 50 años, se relaciona con una esperanza de vida más larga y saludable.

El estudio contó con la participación de 24.576 hombres y mujeres mayores, y se centró en la relación entre la condición física aeróbica, el número de años que vivimos y los años que vivimos sin discapacidades ni enfermedades graves.

Los investigadores concluyeron que un mayor nivel de capacidad cardiorrespiratoria en la mediana edad se asocia con una mayor longevidad saludable, un menor riesgo de tener dos o más enfermedades crónicas al mismo tiempo y una mayor esperanza de vida tanto en hombres como en mujeres.

La profesora adjunta del Instituto Kenneth H. Cooper y del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas, Clare Meernik, autora principal del estudio, declaró en una entrevista con el Washington Post: “Creo que la mayoría de la gente no solo quiere vivir mucho tiempo, sino vivir esos años con buena salud”.

Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio. Foto: referencial.

Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable

Los autores aseguran que estar en buena forma física durante la mediana edad se asocia con una mejora de entre el 2% y el 3% tanto en la esperanza de vida saludable como en la esperanza de vida en general .

Aquello se traduce en alrededor de un año y medio o dos años más de vida saludable .

“Sabemos desde hace décadas que un buen estado físico se asocia con una mayor longevidad. También sabemos que se asocia con un menor riesgo de padecer ciertas enfermedades”, aseguró Meernik.

Sin embargo, afirmó, su equipo quería saber cómo la condición física en la mediana edad podría influir en la aparición de enfermedades durante la vejez, en el momento en que se desarrollan, en la cantidad de afecciones crónicas distintas que se presentan y en la esperanza de vida.

El estudio consideró una base de datos de la Clínica Cooper de Dallas, Texas, Estados Unidos, la cual incluye historiales médicos de pacientes, guardados bajo su consentimiento con fines de investigación.

Recopilaron los registros de 24.576 hombres y mujeres que habían visitado la clínica en la mediana edad, quienes posteriormente se afiliaron a Medicare estando aún relativamente sanos, sin enfermedades graves.

Clasificaron su condición física como baja, moderada o alta, según sus pruebas de esfuerzo en cinta rodante.

Meernik precisó que los más aptos no eran necesariamente corredores de maratón ni practicantes de ejercicio extremo, sino que probablemente caminaban a paso ligero casi todos los días.

Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio. Foto: referencial.

Por otro lado, afirmó, el grupo con menor condición física probablemente hacía poco o nada de ejercicio.

La investigadora y sus colegas hicieron un seguimiento de los historiales médicos de Medicare de las personas hasta su jubilación y, por lo general, hasta su fallecimiento.

Registraron si desarrollaban afecciones comunes y graves relacionadas con la edad, como enfermedades cardiovasculares y renales, varios tipos de cáncer y demencia, y cuándo lo hacían.

Posteriormente crearon modelos estadísticos sobre cómo la condición física de las personas en la mediana edad se relaciona con su salud en la vejez.

Ahí, vieron que las personas que habían estado en mejor forma física en la mediana edad vivieron más tiempo en la vejez que las personas con menor condición física, y con menos enfermedades que aparecieron más adelante .

Las personas con una condición física moderada también vivieron más que las menos en forma, y con un menor riesgo de desarrollar enfermedades .

Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio. Foto: referencial.

Los hombres y mujeres del grupo más en forma tendían a desarrollar su primera enfermedad grave, si la había, aproximadamente un año y medio más tarde que las personas del grupo menos en forma.

También desarrollaron enfermedades graves posteriores con una frecuencia menor que el grupo menos en forma. Y vivieron, en promedio, unos dos años más.

Según Meernik, tanto su salud como su esperanza de vida “se desplazaron hacia la derecha”. Es decir, alargaron y mejoraron .

El profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y coautor del estudio, I-Min Lee, comentó al citado periódico: “¿Es significativo un aumento de entre uno y medio y dos años en la esperanza de vida saludable y en la esperanza de vida?”.

“Yo diría que sí. Se trata de años adicionales después de los 65. La esperanza de vida promedio en Estados Unidos es de 79 años. Por lo tanto, vivimos en promedio 14 años después de los 65. Dos años adicionales me parecen una buena noticia”.

No obstante, cabe precisar que el estudio fue asociativo. Si bien, muestra vínculos entre estar en forma en la mediana edad y vivir más tiempo y con mejor salud, no prueba que la condición física sea la causa en sí misma. Otros elementos también podrían influir.

Meernik comentó que aunque el estudio no dice cómo ponernos en forma ni qué se puede hacer cuando ya se supera la mediana edad, distintas investigaciones previas han concluido que “nunca es demasiado tarde” para ponerse en forma y obtener potenciales beneficios para la salud .