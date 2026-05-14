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    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio

    La científica del comportamiento de la Universidad de Michigan, Michelle Segar, ha recurrido al término para referirse a un fenómeno que, según afirma, dificulta que muchas personas puedan hacer actividad física de manera regular.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio. Foto: referencial.

    Hacer actividad física de manera regular se relaciona con numerosos beneficios tanto para la salud física como mental.

    Sin embargo, es probable que en más de una oportunidad te hayas prometido salir a correr o ir al gimnasio a diario, para luego terminar descartando la idea al final de cada jornada, pese a tus intenciones iniciales.

    Factores como la falta de tiempo pueden hacer que aquello se convierta en un patrón y que ese compromiso de ejercitarse más a lo largo de la semana siga postergándose constantemente.

    La científica del comportamiento de la Universidad de Michigan, Michelle Segar, ha descrito este fenómeno como la “trampa del entrenamiento perfecto”.

    Una investigación publicada en BMC Public Health a finales de 2025, la cual fue dirigida por Segar y sus colegas, descubrió que cuando las personas no pueden ejercitarse exactamente como desean, tienden a optar por no hacer nada.

    Aquel enfoque de “todo o nada” —al por ejemplo, prometerse ir al gimnasio o salir a correr todos los días— puede hacer que las personas decidan no hacer ejercicio, cuando perciben que no lograrán cumplir con sus expectativas.

    Según explicó en una entrevista con el New York Times, esperar las condiciones perfectas para ejercitarse de una manera específica puede impedir que se empiece a hacer ejercicio, así como dificultar que se mantenga una rutina de actividad física.

    La frustración de no cumplir con los objetivos previstos también puede generar sentimientos de culpa, dijo Segar.

    No obstante, agregó, la clave no está en cumplir al pie de la letra con la idea que tenías inicialmente, sino que más bien, está en la flexibilidad al momento de entrenar.

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio. Foto: referencial.

    Cómo evitar la “trampa del entrenamiento perfecto” para hacer más ejercicio

    Segar sugirió que en vez tener un enfoque de “todo o nada” al planificar tu rutina de ejercicio, es preferible “fomentar una mentalidad de ‘todo o algo’”, en la que cualquier cantidad o intensidad de actividad física se considere un logro, en comparación a no hacer nada.

    La especialista explicó que incluso pequeñas instancias de entrenamiento pueden tener beneficios para la salud.

    Por ejemplo, el ejercicio de baja intensidad, como caminar, puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, controlar el azúcar en sangre y mejorar la salud mental, según distintas investigaciones.

    Asimismo, realizar una serie de ejercicios de resistencia varias veces por semana puede mejorar la fuerza muscular.

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio. Foto: referencial.

    El profesor asociado de medicina física y rehabilitación en la Facultad de Medicina de Harvard, Edward Phillips, dijo al citado periódico que también es útil planificar los entrenamientos, considerando cómo podrías ajustarlos si surge algún tipo de imprevisto.

    Dijo que aquello puede hacerse, por ejemplo, definiendo previamente que si no puedes salir a correr, caminarás; o si no puedes ir al gimnasio, harás ejercicios con tu propio peso corporal en casa.

    En este sentido, Segar sugirió elaborar un listado de entrenamientos de diferentes duraciones e intensidades, a la cual se pueda recurrir en caso de que no se pueda cumplir con los planes originales.

    Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable consultar con un especialista para revisar tu caso y las mejores formas de abordarlo.

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